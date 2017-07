Weekend-spectacol, în centrul Bucureștiului

De vineri până duminică, între orele 19 și 23, bucureștenii sunt invitați la al treilea weekend al Festivalului internațional de teatru de stradă București - B-FIT in the Street! Spectacolele se vor desfășura în cinci zone-cheie: Piața Universității, Centrul Istoric, Piața George Enescu, Calea Victoriei și Piațeta Odeon. Vineri, de la ora 19, spectacolul Bizarerii baroce (Teatrul Masca), în regia lui Mihai Mălaimare, „aduce în Centrul Istoric grandoarea secolului 18 în Europa”. Sâmbătă, după ora 22, va fi paradă pe Calea Victoriei cu percuționiștii Batucada from Lanzarote din Spania, artiștii pe catalige de la Enchanted Garden și toboșarii britanici de la Spark. O poveste muzicală pe o scenografie mereu în schimbare va putea fi văzută în cadrul spectacolului Bal des Anges, care va avea loc în Piața George Enescu, sâmbătă, de la ora 21:30. Festivalul este organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB și aduce, pe parcursul celor cinci weekenduri din iulie, 40 de spectacole internaționale și peste 300 de artiști din nouă țări.

->