Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, marcată în Parcul Regele Mihai I

Centrul de transfuzie sanguină Bucureşti şi Centrul de transfuzie sanguină al MApN au marcat, joi, în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, prin organizarea unei acţiuni de donare.



"Este o zi în care noi ne sărbătorim donatorii noştri. Anul acesta Organizaţia Mondială a Sănătăţii a lansat campania de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge cu tema "Sângele pe toţi", deci mesajul este de solidaritate. (...) Fiecare dintre noi ar trebui să se gândească să facă o faptă bună şi cea mai frumoasă faptă bună pe care pot să o facă este să doneze o pungă de sânge pentru că salvează o viaţă. (...) Noi am venit să marcăm Ziua Mondială a Donatorului de Sânge împreună cu Centrul de transfuzii al Armatei. Am venit cu centrul mobil aici de donare şi recoltăm şi sânge celor care doresc să facă asta şi să transmitem mesajul de solidaritate tuturor românilor", a declarat pentru AGERPRES directorul Centrului de transfuzie sanguină Bucureşti, Doina Goşa.



Ea a arătat că România se confruntă sistematic cu crize de sânge, în condiţiile în care doar 2% din populaţie donează.



"În România există o problemă. 2% din populaţia ţării donează sânge. Ne confruntăm sistematic cu crize de sânge pentru că oamenii nu vin să doneze în număr mare sau când o fac o fac pentru cineva apropiat. Ar trebui să vină în mod constant pentru că, pe lângă faptul că primesc acele tichete de masă, primesc o zi liberă, deci nu trebuie să se supere că stau la coadă în centru să doneze sânge pentru că stau o oră două, dar până la urmă au o zi liberă de la serviciu, primesc reducere în transportul în comun, cu ajutorul Primăriei Capitalei le dăm şi bilete la teatru în ultimul timp. Cel mai important lucru este că starea lor de sănătate este monitorizată, că ei fac analizele din trei în trei luni (...) şi sunt trecuţi printr-o consultaţie medicală sistematic şi aceasta este un mare câştig. (...) Oamenii nu trebuie să se teamă pentru că donarea este un act atât de simplu, nu este periculos, cu condiţia ca donatorul să fie sănătos, durează puţin şi răsplata este uriaşă, răsplata pacientului bolnav este uriaşă", a spus Goşa.



Ea a făcut apel la populaţie să doneze sânge, arătând că astfel se salvează vieţi.



La rândul său, locotenent-colonelul Florea Vlădescu, şeful Centrului de transfuzie sanguină al MApN, a prezentat beneficiile donării de sânge.



"Pe lângă faptul că trebuie să ne ajutăm semenii, este foarte important şi pentru cei care donează sânge, au un risc mai mic de a face boli cardiovasculare, aproximativ 30% au arătat studiile recente că este scăderea riscului, este un risc mai mic de face cancer, tumori maligne, scade riscul de obezitate, în acelaşi timp activăm măduva hematogenă. Este foarte important să avem o măduvă hematogenă antrenată, pregătită, care poate să facă faţă cu brio nevoilor în caz de hemoragii, în caz de infecţii, de inflamaţii. Există şi o speranţă de viaţă mai mare la donatori, ei au un organism mai antrenat. Pe termen lung efectul este foarte important pentru comunitatea în care trăieşte (...), el este primul exemplu pentru semenii lui, prieteni, rude, colegi, pe care îi poate coopta", a spus Vlădescu, adăugând şi faptul că donatorii beneficiază de un examen biologic extins anual şi de un examen cardiologic, iar calitatea lor este recunoscută prin diplome.



Horia Bugner, donator şi voluntar în cadrul campaniei, a subliniat că prin donarea de sânge se pot salva vieţi.



"Mama mea lucra în Centrul de transfuzie şi atunci am ştiut mereu că este nevoie de sânge, lucru care poate nu este valabil pentru ceilalţi oameni din ţară, pentru că ei nu au avut toţi rude care să lucreze în centru, nu li s-a făcut educaţie în şcoli ca să ştie că doar de la noi poate veni sângele, că doar din actul nostru de donare putem asigura acest lucru vital pentru absolut toţi pacienţii din spitale şi mai avem noi de lucrat la treaba aceasta. (...) Oamenii ar trebui să se gândească că un gest extrem de simplu poate salva pe cineva", a spus Bugner.



Campanii de donare de sânge s-au desfăşurat, joi, şi a Centrul de transfuzie sanguină al MApN şi la o unitate militară din Otopeni.



Potrivit Asociaţiei spitalelor şi serviciilor medicale Bucureşti, sângele donat salvează anual 1 milion de pacienţi, iar o pungă de sânge salvează trei vieţi, la fiecare două secunde un pacient având nevoie de sânge. AGERPRES