PENSII DE STAT 2018. Vești proaste pentru mai mulți pensionari

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a criticat marţi afirmaţiile ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, referitoare la salarii şi pensii şi a prezentat un document intern al Ministerului Muncii trimis către ANAF arătând că acesta demonstrează că liderii PSD au ştiut că transferul contribuţiilor sociale anulează majorarea salariilor cu 25% şi va duce la scăderea veniturilor din administraţia publică.



"Doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu a continuat seria afirmaţiilor mincinoase. A început prin a spune că au fost majorate pensiile oamenilor cu 20%, ceea ce este fals. Statistica de la Casa Naţională de Pensii arată că pentru anul 2017 pensiile au fost majorate cu 10% în medie şi nu s-a efectuat indexarea pensiilor începând din luna ianuarie a acestui an, conform legii pensiilor, cu aproximativ 8%. De asemenea, spune că s-au majorat salariile cu 22%, uitând să menţioneze că această creştere a cheltuielilor cu salariile vine ca urmare a măsurilor adoptate în decembrie 2016, nu a modului în care au guvernat ţara, nu ca urmare că au aplicat programul de guvernare", a spus Dancă la Parlament.



El a subliniat că ministrul Muncii a făcut afirmaţii mincinoase susţinând că jumătate din contractele din mediul privat au fost modificate şi înregistrate în Revisal.



"Grav este că jumătate din contractele din mediul privat, în acest moment, sunt expuse riscului de a avea salariile scăzute pentru că nu au acte adiţionale care să prevadă majorarea salariului brut astfel încât să compenseze transferul contribuţiilor. 2 milioane de români din mediul privat, în acest moment, sunt în plată fără acte adiţionale de majorare a salariului brut ceea ce înseamnă că pot avea scăderi de salarii în luna februarie", a explicat Dancă.



Purtătorul de cuvânt al PNL a arătat că pe pagina oficială a liberalilor a fost publicată o corespondenţă între Ministerul Muncii şi ANAF din care reiese "negru pe alb minciuna majorării salariilor cu 25%, promisă prin legea salarizării în sectorul public, şi scăderea salariilor ca urmare a transferului de contribuţii sociale".



"În acest document sunt câteva precizări importante. Cea care duce efectiv la scăderea salariilor pentru unii angajaţi din sectorul public se referă la faptul că salariile prevăzute în legea 153 din sistemul public care, ca urmare a majorării cu 25%, vor depăşi nivelul maxim prevăzut în grilă vor rămâne la nivelul prevăzut, cu alte cuvinte nu se va aplica majorarea de 25%. Dacă unor salarii nu li se va aplica majorarea cu 25% începând cu luna ianuarie 2018, prin transferul contribuţiilor, salariile scad cu până la 22-24%. Aceasta trebuie să ştie românii şi spune un document oficial al Ministerului Muncii la o solicitare primită de la ANAF. Ca să vedeţi cârpeala acestui sistem pe care a indus-o Lia Olguţa Vasilescu, în acest document pe care Lia Olguţa Vasilescu şi liderii PSD cu siguranţă îl cunosc, pentru că este un răspuns în baza căruia s-a trimis o circulară în ţară tuturor direcţiilor financiare, în acest document se spune că în cazul în care scad salariile ordonatorii principali de credite au opţiunea acordării unor prime. (...) Ei admit într-un document oficial că salariile vor scădea cu până la 4.000 de lei. Doamna Olguţa Vasilescu insistă să ne spună că este vorba despre bugetari de lux. Nu", a explicat el.



Potrivit lui Dancă, la nivelul administraţiei publice centrale sunt peste 40.000 de oameni care, conform adresei, ar urma să aibă salariile reduse ca urmare a transferului de contribuţii sociale şi a aplicării legii salarizării.



Purtătorul de cuvânt al PNL a amintit că liberalii vor depune o moţiune simplă împotriva ministrului Muncii.



"Unde este majorarea salariilor de 25% promisă de la 1 ianuarie 2018? Pentru aceasta şi pentru multe alte greşeli pe care le-a făcut doamna Lia Olguţa Vasilescu PNL va înainta o moţiune simplă împotriva acestui ministru", a spus el.



Şi deputatul PNL Dan Vîlceanu a criticat declaraţiile ministrului Muncii.



"Am văzut un ministru absolut disperat, fiind prins cu minciuna de atâtea şi atâtea ori, o doamnă ministru care în momentul în care are de dat câteva clarificări nu este în stare să o facă. A venit şi ne-a citit texte de legi, articole de legi, dar nu ne-a spus deloc ce se întâmplă practic cu grefierii, cu poliţiştii, cu salariaţii direcţiilor judeţene de statistică ce au dat în judecată Institutul Naţional de Statistică, ce se întâmplă cu profesorii care sunt plătiţi la plata cu ora, ce se întâmplă cu alte categorii de personal care au ajuns în România ca în ziua de salariu să vină să plătească bani la stat şi nu să fie retribuiţi pentru munca pe care au prestat-o. Am văzut o doamnă ministru care vine şi ne spune tot felul de lucruri legate de pensii, dar uită pur şi simplu că nu a indexat pensia de la 1 ianuarie şi nu-mi spune despre asta nimic. Am avut atâtea cazuri de pensionari care au primit decizii de recalculare în minus şi nu vor primi nimic la indexarea punctului de pensie. Am văzut o doamnă ministru care vorbeşte despre tot felul de lucruri, dar ne spune că în ceea ce priveşte anumite măsuri luate de Guvern în mediul privat nu are ce să facă, dânsa nu se implică. Parcă spunea că nu va scădea un salariu în România?! Ba mai mult, ne spunea că în mediul privat vom avea creşteri cu 17% ale salariilor. Doamna ministru este prinsă în propriile minciuni şi, de fapt, prin ceea ce a declarat, a indus o cangrenă în sistemul de salarizare din România", a arătat Vîlceanu.



Deputatul PNL Mara Calista a prezentat aspectele care vor fi luate în calcul în moţiunea simplă împotriva ministrului Muncii, şi anume legea salarizării unitare, OUG 4 privind supraimpozitarea contractele part-time, OUG 79 privind transferul contribuţiilor, Ordonanţa 82 referitoare la obligativitatea angajatorilor de a-şi renegocia contractele cu angajaţii, legea pensiilor, Ordonanţa 60 privind unităţile protejate, incluziunea persoanelor cu handicap.