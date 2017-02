A 13-a zi de proteste în Piața Victoriei

VICTOR STROE/JURNALUL NATIONAL

În jur de 30 de protestatari se adunaseră, duminică după-amiaza, în Piaţa Victoriei, în a treisprezecea zi consecutivă de proteste împotriva Guvernului.



Cel mai mic dintre protestatari, Valter, de 7 luni, a fost adus în Piaţa Victoriei, în ciuda vremii cu vânt şi temperatură de minus 2 grade Celsius, de către părinţii săi, la cea de-a doua ''lecţie a sa de educaţie civică''. Părinţii au spus că se aşteptau să fie în piaţă mai multe familii cu copii, la fel ca în zilele de weekend de săptămâna trecută.



"Am fost cu el şi săptămâna trecută. Atunci au fost mai mulţi. Credeam că va fi mai multă lume, dar înţeleg că va fi diseară. El fiind copil nu putem veni cu el seara. Venim pentru viitorul lui în primul rând, să trăiască într-o Românie cinstită şi pentru prezentul nostru", a spus tatăl lui Valter.



Diverse persoane aduc în piaţă ceai cald, apă, sucuri, fructe.



"Vârsta şi sănătatea nu-mi permit să particip la miting. Dar sunt de acord cu ce se întâmplă şi am zis să ajut. Şi am donat suc, apă, mere. Pentru că rezist", a declarat, pentru AGERPRES, un bărbat de 63 de ani, pensionar.



Stând cu faţa către sediul Guvernului, un tânăr afişează pancarta cu inscripţia "#Romania Challange. Ce doreşti de la România? Pune pe Facebook o poză cu mesajul tău pozitiv cu tag-ul #Romania Challange. Te invit să participi cu mesaje pozitive despre România indiferent de preferinţele tale politice". AGERPRES