Adrian Năstase: Ar fi util pentru PSD ca moţiunea de cenzură să fie adoptată

Fostul premier Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, susţine că "ar fi util pentru PSD ca moţiunea de cenzură să fie adoptată", arătând că o eventuală respingere "ar crea mai multe probleme decât ar rezolva".



"Nu există soluţii foarte bune. Dar, ca să fie foarte clar, punctul meu de vedere este că ar fi util pentru PSD ca moţiunea de cenzură să fie aprobată. Ar trebui să fie luate apoi unele măsuri", a scris Năstase pe blogul său.



În context, fostul premier a afirmat că Sorin Grindeanu ar fi trebuit să demisioneze după decizia Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD.



"Cred că Sorin Grindeanu trebuia să-şi dea demisia din funcţia de premier după decizia unanimă a CEx. Chiar dacă el consideră acea decizie nedreaptă. Putea să se bată apoi în interiorul partidului pentru a dovedi că acuzele sunt nejustificate. Soluţia pe care a ales-o este nefericită pentru partid. În definitiv, şi el a fost o vreme membru al CEx şi a participat la alegerea lui Liviu Dragnea ca preşedinte al partidului", a arătat Adrian Năstase.



Totodată, fostul premier susţine că nici Victor Ponta nu a procedat corect, în ciuda experienţei politice pe care o are.



"Nici Victor Ponta nu cred că procedează bine. Spre deosebire de Grindeanu, el are mai multă experienţă şi ar trebui să ştie că testul moţiunii de cenzură riscă să afecteze unitatea PSD, într-un moment în care opoziţia se strânge în jurul noului preşedinte al PNL", a adăugat Năstase.



Potrivit acestuia, situaţia politică la zi poate fi denumită "criză originală", deoarece în economie situaţia este încă stabilă, "iar în societate nu există tensiuni majore".



"Pare a fi o tragi-comedie ce ne aduce aminte de Italia anilor 1970-80, cu instabilitate politică determinată de conflictele dintre partide sau în interiorul unuia din partide. Abundă teoriile conspiraţioniste, scenariile şi incertitudinea. În democraţiile parlamentare, Cabinetele nu pot există fără susţinerea Parlamentului. Chiar şi guvernele aşa-numite de 'tehnocraţi' nu pot funcţiona fără sprijin politic manifestat în plan parlamentar. Din acest punct de vedere, România intră în etapă de verificare a existenţei unei majorităţi politice, iar rezultatul se va constata în urma moţiunii de cenzură. Suntem într-o situaţie ciudată: PSD+ALDE doresc să arate că deţin majoritatea voturilor, iar strategia lui Sorin Grindeanu este aceea de a demonstra nu că are o majoritate care îl susţine, ci că nu există o majoritate împotriva lui. Altfel spus, Sorin Grindeanu doreşte să demonstreze că PSD+ALDE nu au majoritatea voturilor, nu că el are o majoritate stabilă de partea sa", a mai scris fostul premier, precizând că, privind din exterior, "miza reală a conflictului o reprezintă gestionarea puterii în PSD".



De asemenea, Adrian Năstase şi-a exprimat speranţa că PSD va păstra în continuare guvernarea, iar viitorul premier va fi "o persoană care nu doar că a învăţat programul de guvernare din 'scoarţă-n scoarţă', ci are experienţă politică pentru a putea conduce o echipa guvernamentală, deoarece PSD va trebui recredibilizat prin activitatea guvernamentală eficientă".



"În perspectiva alegerilor prezidenţiale, toţi actorii principali ai acestor evenimente se află în poziţie de inferioritate de imagine faţă de preşedintele Iohannis. În timp ce acesta transmite un mesaj de seriozitate - din perspectiva agendei întâlnirilor externe -, liderii PSD sunt parte a unui conflict greu de înţeles şi acceptat de alegători. Criza actuală nu este doar la nivelul liderilor, ci ea a mers adânc în interiorul organizaţiilor de partid. Pentru a putea continua, PSD trebuie să-şi refacă solidaritatea internă, iar acest lucru ar necesita o reuniune politică amplă, de analiză, la toamnă. Cea mai mare greşeală ar fi continuarea acţiunilor de excludere şi marginalizare a persoanelor/organizaţiilor 'proscrise' din diverse motive. Un partid are nevoie de disciplină şi organizare, dar acestea nu trebuie confundate cu o gestiune a puterii bazată pe frică", a conchis Adrian Năstase. AGERPRES