Adrian Năstase, despre hotărârea lui Iohannis: Fum alb sau fum negru?

Fostul premier al României își exprimă opinia despre ce ar urma să hotărască Iohannis în privința lui Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

”Vom avea candidat de premier, zilele acestea? Va fi acceptata propunerea Grindeanu? Eu cred ca da. Desi razboiul "cibernetic" intern va continua. Informatii "pe stiri" sau "din surse judiciare" vor polua in continuare spatiul public, pentru a crea diversiuni, pentru a demola, pentru a demitiza.

Mi se pare remarcabil felul in care noi am reusit sa distrugem fundamentul actualei republici -Revolutia din 1989, transformata intr-o cinica lovitura de stat, care nu mai merita, dupa un sfert de secol decat niste flori trimise prin mesageri. Ne pregatim, in lunile urmatoare, si pentru demitizarea Marii Uniri?

Daca dezvaluirile lui Sebastian Ghita sunt adevarate, intelegem ce a insemnat "statul de drept" in perioada regimului Basescu. Se vor schimba, oare, lucrurile acestea, dupa desemnarea noului premier? Sau vom asista doar la mutarea Papei la Avignon?”