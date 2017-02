Adrian Năstase: Unde era atunci Augustin Lazăr? A protestat cumva?

Adrian Năstase a publicat pe blog un articol în care scrie că în societatea românească s-a revenit la concepția maniheistă, ”în ideea că unii sunt exclusiv buni, iar alții exclusiv răi” și amintește că Traian Băsescu și echipa lui au modificat, în 2005, prin asumarea răspunderii în Parlament, modificarea de numire la șefia parchetelor.

Fostul premier aduce drept exemplu opiniile procurorului general Augustin Lazăr, pentru care ”procurorii sunt – toti – buni, in timp ce oamenii politici sunt – toti – răi si ei „ar trebui monitorizati” pentru că, se pare, ei sunt fie penali, fie potential penali”.

”Această abordare transpare si in propunerea sa de modificare a statutului procurorilor – intruchipări ale binelui – in „oglindă” cu cel al judecătorilor”, a scris Adrian Năstase, pe blog.

”Prin revizuirea constitutională din 2003 – initiată si realizată de PSD – a fost consolidat statutul de magistrati pentru procurori. Unii s-au intrebat si atunci si se intreabă si acum dacă nu era mai potrivită mentinerea statutului lor de „avocati ai statului”.

”Unde era atunci Augustin Lazăr? A protestat cumva?”

Năstase amintește că, ”(...) ceea ce nu ne spune dl Augustin Lazăr este faptul că solutia propusă de el a fost solutia propusă, in 2004, de guvernul PSD, pe care l-am condus. In 2005, Traian Băsescu si echipa sa au modificat, prin asumarea răspunderii in parlament, modificarea de numire, (propunerea urma să fie făcută de ministrul justitiei) oferind posibilitatea procurorului comunist, Monica Macovei, ministrul justitie, să schimbe sefii parchetelor de atunci. Ceea ce s-a si intâmplat. Sper că vă aduceti aminte. Unde era atunci Augustin Lazăr? A protestat cumva? Acum, pentru că executivul este dominat de PSD, ar trebui schimbată schimbarea? Cool!”, a mai scris Adrian Năstase.

Citește aici articolul complet.