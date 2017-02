Adrian Năstase: Unii au fost supăraţi că guvernul lucrează ore suplimentare, noaptea

"Poporul din stradă a cerut „abrogarea” ordonantei privind abuzul in serviciu. Ordonantă inutilă si din cauză că se duc tot mai putini la serviciu iar acolo, oricum, nu mai vor să „abuzeze” de muncă, protestând sub formă de grevă de zel.

Asa cum am mai scris, OUG-ul (era să scriu UGG-ul) a reprezentat un pretext. Pentru unii, să protesteze in numele democratiei. Altii au fost supărati că guvernul lucreaza ore suplimentare, noaptea. Unii si-au adus copiii să protesteze si ei. Nu fiti rautăciosi, nu a fost vorba de scuturi umane, ci de copii care au citit OUG-ul si au simtit nevoia s-o protesteze. Un copil, spre exemplu, spunea că el vrea sa salveze, unit, Romania. Altii, multinationali, si-au adus in piata papagalii, nemultumiti că afacerile lor vor fi impozitate in Romania. Studentii din Cluj, vin, cu trenul, să protesteze la Bucuresti, nemultumiti, probabil, de faptul că guvernul actual a decis ca ei să nu plateasca, de la 1 februarie, transportul cu trenul si că a decis să dubleze indemnizatiile pentru studenti. Unii au dorit să realizeze un fel de carnaval, cu măsti si cu tobe. Altii, au invatat de la ultrasi să folosească vuvuzele si să protesteze topăind. Micii comercianti si-au facut reclamă, oferind cazarare gratuită si sendviciuri pe stradă.

Să ne intelegem. Nu critic, de principiu, protestele de stradă, din aceste zile. Consider că guvernul, pentru a fi elegant, a comis mai multe inabilităti. In primul rând, in alegerea precipitată a momentului in care au fost lansate initiativele din domeniul penal, dand sentimentul că nu este vorba de o strategie generală de politică penală, ci de solutii punctuale pentru anumite situatii concrete.

Din păcate, niciunul din guvernele ultimilor ani nu a incercat să corecteze măsurile in acest domeniu care au creat un „camp tactic” pentru procurori, inclusiv prin noile coduri penale. Exemplu: participarea procurorilor DNA in faza de executare a pedepselor – atribut acordat de guvernul Ponta. O abordare de ansamblu in ceea ce priveste politica in domeniul juridic (penal) a guvernului este, in continuare necesară. Aceasta ar putea fi inclusă intr-o lege pentru care guvernul să-si asume raspunderea in parlament, in urma unei consultări publice (modificări cp si cpp, modificări la legea de executare a pedepselor, măsuri anti-recidivă, măsuri de insertie socială pentru condamnati, reglementări referitoare la răspunderea magistratilor – spre exemplu pentru ne-motivarea intr-un interval de 30 de zile a hotarârilor judecătoresti, etc). In paranteză, cred că ministrul justitiei (actualul tap ispăsitor al ultimilor decizii guvernamentale sau viitorul ministru) ar trebui să formeze un consiliu consultativ cu personalităti de autoritate in domeniu (magistrati la pensie, profesori, avocati). Nu stiu dacă se va putea conta foarte mult pe specialistii juristi din Parlament. Am văzut, spre exemplu, că parlamentarii USR isi scriu argumentele pe tăblite pe care le recită pe culoarele Camerei si ale Senatului, urmând pilda lui Socrate.

Sunt deci destul de sceptic. E clar că si actualul guvern a fost ” domesticit” de Sistem. Sugerez ca astă-seară protestatarii să scandeze si:

” Dacă vă luati de DNA

Dracu’-o să vă ia”.

Despre Iohannis, un singur comentariu. El vrea să apere „statul de drept”. Mai bine, in opinia mea, mai ales in actualele conditii regionale si internationale, ar apăra interesele nationale românesti.

Se fac manifestatii de sustinere si in alte tări. Protestatarii anunta, cu bucurie:”Moldova e cu noi”, „Bulgaria e cu noi”. S-ar putea să se organizeze manifestatii de sustinere si in Ungaria sau Rusia. Astept, anunturi cu laser de tipul „Rusia e cu noi”.

WHAT NEXT?

Este clar că scopul operatiunii de stradă nu a fost „abrogarea” OUG-ului. Se urmăreste, asa cum am arătat zilele trecute, „abrogarea” guvernului si, apoi, „abrogarea” alegerilor din 11 decembrie. Dacă protestele vor continua in această directie, unii reprezentanti ai PSD imi spuneau că, desi nu au fost de acord cu un contra-miting pentru a apăra ordonanta, ar fi de acord insă cu un miting de sprijin pentru guvernul PSD si impotriva presedintelui Iohannis", a scris fostul opremier Adrian Năstase, pe blogul său, în articolul intitulat "Proteste, in formă continuată?"