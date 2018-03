Ambasadorii, sub lupa coaliţiei PSD - ALDE

DIANA OROS

Încă din ziua Congresului PSD, Dragnea a cerut o analiză a ambasadorilor numiţi de Iohannis. „Ce avantaje avem de pe urma acestor oameni?”, se întreba liderul PSD în discursul de la Congres. „O să discutăm să vedem când facem o coaliţie în perioada următoare, coaliţie la care eu aştept să primim de la Ministerul de Externe o analiză din care să înţelegem şi noi şi primul ministru ce avantaje a adus statului român fiecare şef de misiune diplomatică sau ataşat comercial”, şi-a întărit Dragnea declaraţia după şedinţa Biroului Permanent al PSD. În tandem cu Dragnea, Tăriceanu a subliniat că în numirea ambasadorilor se implică şi Guvernul, clarificând că Iohannis nu are toată puterea de decizie. ”Nu are preşedintele ultimul cuvânt în această privinţă. Eu am făcut exerciţiul acesta cu un personaj care nu era dintre cele mai comode, cu preşedintele Băsescu. Deci dacă preşedintele nu ajunge la o înţelegere cu Guvernul, nu poate să desemneze el un ambasador şi sigur că este valabilă şi reciproca. Acest lucru se face pe baza propunerilor pe care le elaborează MAE. (...) Acest lucru trebuie să fie apanajul Guvernului împreună cu preşedintele”, a subliniat liderul ALDE. Întrebat dacă are vreo dezamăgire în privinţa misiunilor diplomatice, Tăriceanu a dat o replică vagă, fără să comenteze dacă se referă la ambasadorul în SUA, George Maior, fost şef al SRI pe vremea lui Băsescu, sau la Mihnea Motoc, ambasadorul României la Londra, tot diplomat din garda veche.