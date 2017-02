Ambasadorul Marii Britanii: Am avut o întâlnire bună cu şeful DNA

Foto: Twitter

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Paul Brummell, s-a întâlnit cu procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi.



"Am avut o întâlnire bună cu procurorul şef al DNA, o instituţie cheie în lupta anticorupţie din România", a scris Paul Brummell vineri pe Twitter.



Ambasada Marii Britanii la Bucureşti şi-a exprimat joi îngrijorarea cu privire la faptul că "Ordonanţa de Urgenţă anunţată pe 31 ianuarie ar putea să reducă domeniul de aplicare în cazul infracţiunii de corupţie", dar şi faţă de "natura foarte limitată" a consultării, în prealabil, a părţilor implicate.



"Marea Britanie este unul dintre susţinătorii de cursă lungă ai României în eforturile acesteia de a întări statul de drept şi în lupta sa anticorupţie. Dintotdeauna am avut un dialog productiv pe acest subiect cu guvernele României, indiferent de culoarea lor politică. Am colaborat cu România pe parcursul multor ani pentru a o ajuta să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV)", preciza Ambasada Marii Britanii.



Ambasada recunoaşte atribuţiile Guvernului şi Parlamentului de a stabili legislaţia ţării, dar îşi exprimă îngrijorarea cu privire la recentele modificări ce ar putea "să reducă domeniul de aplicare" în lupta anticorupţie.



"Deşi este prerogativa Parlamentului şi a Guvernului României alese democratic să stabilească legislaţia ţării, respectând Constituţia, suntem îngrijoraţi că ordonanţa de urgenţă anunţată pe 31 ianuarie ar putea să reducă domeniul de aplicare a infracţiunii de corupţie. De asemenea, suntem îngrijoraţi cu privire la natura foarte limitată a consultării cu părţile implicate", arată misiunea diplomatică la Bucureşti, în mesajul de joi. AGERPRES