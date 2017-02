Ana Birchall, interimar la Ministerul Justiţiei

Christian Silva/Intact Images Ana Birchall Ana Birchall

Ana Birchall va asigura interimatul la Ministerul Justiţiei, până când premierul Grindeanu va numi un nou ministru, relatează Antena 3.

Premierul Sorin Mihai Grindeanu a transmis joi preşedintelui Klaus Iohannis propunerea pentru MJ.

"Premierul Sorin Mihai Grindeanu a transmis astăzi preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis, propunerea de nominalizare a ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministru interimar al Justiţiei", se precizează în comunicat.



Potrivit sursei citate, propunerea a fost făcută în conformitate cu prevederile art. 106 şi art. 107 alin. (3) şi (4) din Constituţia României, republicată, precum şi cu cele ale art. 9 din Legea nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.



Premierul a făcut această nominalizare în contextul în care Florin Iordache şi-a înaintat demisia din funcţia de ministru al Justiţiei.



Iordache a anunţat joi, într-un briefing de presă, la Palatul Victoria, că a decis să plece de la MJ.



"De când am venit la Ministerul Justiţiei mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei", a declarat Iordache.

AGERPRES