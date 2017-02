Ana Birchall, ministru interimar la Justiție. Klaus Iohannis a semnat decretul

reşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele prin care constată vacantarea funcţiei de membru al Guvernului prin demisia lui Florin Iordache de la şefia Ministerului Justiţiei şi o desemnează pe Ana Birchall interimar pentru acest portofoliu, anunţă Administraţia Prezidenţială, scrie AGERPRES.

Astfel, şeful statului a semnat decretele pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului prin demisia lui Florin Iordache, ministrul Justiţiei, şi pentru desemnarea Anei Birchall, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, ca ministru interimar al Justiţiei.



De asemenea, preşedintele Iohannis a semnat decretele pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului prin demisia lui Florin Nicolae Jianu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, şi pentru desemnarea lui Alexandru Petrescu, ministrul Economiei, ca ministru interimar pentru Mediul de Afaceri.



Iordache a anunţat joi, într-un briefing de presă la Palatul Victoria, că a decis să plece de la MJ. "De când am venit la Ministerul Justiţiei mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei", a declarat Iordache.



Premierul Sorin Grindeanu a propus-o tot joi pentru acest portofoliu pe Ana Birchall.



Pe 2 februarie, Florin Jianu şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, subliniind că se opreşte din activitatea guvernamentală pentru că aşa îi dictează conştiinţa, "iar asta nu este negociabil pentru nimic în lume". Ulterior, Grindeanu l-a propus interimar pe Alexandru Petrescu, ministrul Economiei, pentru acest portofoliu. AGERPRES

Ana Birchall va asigura interimatul la Ministerul Justiției timp de 40 de zile până premierul Grindeanu va găsi o altă persoană care să îl înlocuiască pe Florin Iordache, după ce acesta și-a dat demisia, joi.