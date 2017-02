Ana Birchall, prima declarație în calitate de ministru al Justiției

Steluta_Popescu Ana Birchall Ana Birchall

Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a afirmat, vineri, că a înţeles mesajul transmis de cetăţeni şi preocupările exprimate de partenerii externi ai României, iar mandatul său va fi unul bazat pe dialog, afirmând că doreşte ca la începutul săptămânii viitoare să organizeze întâlniri cu CSM, DNA şi DIICOT.



"Înţeleg aşteptările legate de acest portofoliu şi eu cred că împreună, printr-un dialog transparent, cinstit, constructiv, putem să găsim toate soluţiile pentru bunul mers al justiţiei (...). Înţeleg sensibilitatea creată în jurul acestui portofoliu, am înţeles şi mesajul tuturor celor care s-au exprimat în spaţiul public, am înţeles şi preocuparea partenerilor noştri externi şi vă asigur că, printr-un dialog cu toţi cei care vor să vină la aceeaşi masă, putem să găsim soluţiile necesare pentru bunul mers al justiţiei", a declarat Birchall la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei, înainte de preluarea mandatului de la Florin Iordache.



Ea a adăugat că doreşte ca la începutul săptămânii viitoare să aibă întâlniri cu CSM, DNA şi DIICOT.



"În momentul de faţă vreau să am un dialog şi începând de luni o să invit la un dialog toate instituţiile care au un cuvânt de spus în domeniul justiţiei şi împreună vom găsi cele mai bune soluţii. (...) Primul telefon pe care am vrut să îl dau este către CSM pentru că mi-aş dori ca luni să avem o primă întâlnire, aşa cum tot luni îmi doresc să am o întâlnire şi cu DNA şi cu DIICOT şi cu toţi cei care au un cuvânt de spus în domeniul justiţiei, tocmai pentru a avea acest dialog", a spus Ana Birchall.



De asemenea, Birchall a precizat că nu are nicio "agendă ascunsă" şi că invită orice persoană care are un cuvânt de spus pentru bunul mers al justiţiei să transmită soluţii.



"După ce voi avea un dialog corect, cinstit, profesionist pe baza expertizei tuturor celor care au un cuvânt de spus în domeniul justiţiei, eu sunt convinsă cu toţii o găsi cele mai bune soluţii. (...) Nu este nicio agendă ascunsă, am venit aici cu cea mai bună credinţă să-mi pun în slujbă expertiza pe care eu o am de om al dreptului şi cred că cu toţii, şi vă invit şi pe dumneavoastră mass-media, societatea civilă, pe orice persoană care are un cuvânt de spus pentru bunul mers al justiţiei să ştiţi că sunt foarte deschisă la orice soluţie, dar soluţia finală tot în Parlament trebuie să fie pentru că este forul democratic al oricărei societăţi", a spus ministrul interimar al Justiţiei.



Ea a mai spus că în această perioadă misiunea este de a asigura buna funcţionare a activităţii curente a ministerului. AGERPRES