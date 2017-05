Ana Maria Pătru: Este suspect faptul că SIVECO, firma Irinei Socol, a câştigat aproape toate licitaţiile privind softurile de numărare şi transmitere a datelor către AEP

AEP nu a jucat un rol în determinarea câştigătorului alegerilor prezidenţiale din 2009, a precizat Ana Maria Pătru, fost vicepreşedinte al AEP, în scrisoarea adresată Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009.



"La acel moment eu ocupam doar un post de vicepreşedinte AEP. Şeful instituţiei era domnul Octavian Opriş, propus şi susţinut de PSD, şi care, conform informaţiilor din presa vremii, era un apropiat al liderului PSD Viorel Hrebenciuc, şef de campanie al candidatului Mircea Geoană. Opriş nu a semnalat nici atunci, nici mai târziu nereguli în îndeplinirea atribuţiilor AEP legat de alegerile din 2009. Este evident că AEP nu a jucat un rol în determinarea câştigătorului", a menţionat Ana Maria Pătru, în scrisoarea transmisă membrilor comisiei de anchetă.



Ea a susţinut că nu s-a întâlnit niciodată într-un cadru altfel decât instituţional, formal, cu cei nominalizaţi de Dan Andronic. "Nu am comunicat telefonic sau în alt mod cu altcineva din acel grup în seara turului II", a adăugat Pătru.



Ana Maria Pătru a menţionat, însă, că este suspect faptul că SIVECO, firma controlată de Irina Socol, a câştigat aproape toate licitaţiile privind softurile de numărare şi transmitere a datelor către AEP.



"Nu există motive temeinice de îndoială privind rezultatul alegerilor, consider însă că e suspect faptul că SIVECO, firma controlată de Irina Socol, a câştigat aproape toate licitaţiile privind softurile de numărare şi transmitere a datelor către AEP. Cred că ar fi utilă lămurirea modului în care firma SIVECO câştigă aceste licitaţii pentru softuri de numărare a votului şi transmitere a datelor, chiar dacă ele sunt deschise prin sistem SEAP. Intuiţia şi relaţia de prietenie care m-a legat de Irina Socol începând cu 2009 îmi spun că lucrurile aflate ar putea face obiectul comisiei SRI pentru că există suspiciunea rezonabilă că aceasta ar fi făcut parte sau ar fi fost apropiată de fosta conducere a SRI", a mai arătat aceasta.



Ea a apreciat şi că, în contextul actual, nici prietenia sa cu Irina Socol, pornită la iniţiativa acesteia în 2009, "nu a fost deloc întâmplătoare, putând fi rodul unei acţiuni operative".



Pătru a mai susţinut că reţinerea şi arestarea sa în plină campanie pentru alegerile prezidenţiale din 2016 nu a avut nimic de-a face cu presupusa apropiere de fostul preşedinte Traian Băsescu. "Din contră, credinţa mea intimă este că reţinerea şi arestarea mea s-au dorit a fi lovituri aplicate PSD şi preşedintelui său, Liviu Dragnea", a adăugat Pătru.



Ea a susţinut că nu a fost apropiată de un partid sau celălalt.



"Practic, ceea ce mi s-a întâmplat la sfârşitul lui 2016 nu a fost pe motiv că sunt 'băsistă', ci că sunt mai degrabă implicată în acţiunile întreprinse de PSD, deşi nu s-a întâmplat asta niciodată. În realitate, nu am fost mai apropiată de un partid sau de celălalt, iar această neutralitate a fost interpretată de către cei care m-au arestat ca lipsa de fidelitate faţă de 'cauză', a mai apreciat Pătru.



Ana Maria Pătru a mai susţinut că, "în anumite cercuri", a povestit de-a lungul timpului că "ancheta în dosarul referendumului în ceea ce-l priveşte pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar fi anormală şi că o eventuală condamnare ar fi nelegală, date fiind dispoziţiile legislaţiei electorale".



"Nişte 'oameni de bine' mi-au spus că fac o greşeală şi că ar trebui să ţin aceste opinii pentru mine. La un moment dat, am primit un telefon de la Traian Băsescu, preşedinte în funcţie la acel moment, domnul Traian Băsescu, în care mi-a spus că aş putea fi arestată fix pe subiectul dosarului referendumului din 2012. O altă greşeală care mi s-a reproşat a fost nemulţumirea mea că, în 2012, procurorii au ridicat listele electorale permanente de la acel moment", a mai menţionat Pătru.



Ana Maria Pătru a declinat prezenţa la lucrările comisiei de anchetă pe marginea alegerilor prezidenţiale din 2009. Aceasta a trimis o scrisoare care va fi analizată până miercuri de membrii comisiei, a anunţat luni preşedintele Comisiei, Mihai Fifor. AGERPRES