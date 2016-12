Anunț BOMBĂ a lui Klaus Iohannis: NU o acceptă pe Sevil Shaidehh pentru funcția de premier

UPDATE: Iohannis spune că după ce a ”cântărit cu grijă argumentele pro și contra”, a decis să nu o numească pe Sevil Shaidehh premier.

"Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD şi ALDE, care au ţin să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcţia de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.



El a solicitat coaliţiei PSD - ALDE să facă o altă propunere de prim-ministru. AGERPRES

Preşedintele Klaus Iohannis va susţine marţi, la ora 12,00, o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Președintele promitea că după Crăciun va anunța dacă o acceptă pe Sevil Shaidehh, cea care este propusă de PSD și ALDE pentru funcția de premier.