Anunt SURPRIZA din partea lui Dacian Ciolos despre viitorul sau politic

Fostul premier Dacian Cioloş a venit joi, la Palatul Parlamentului, unde s-a întâlnit cu parlamentari ai grupului USR. Dacian Cioloș a spus, la Palatul Parlamentului, că acesta a venit pentru a le mulțumi pentru sprijinul acordat în campania electorală.

„Mi s-a părut de bun simț să vin să le mulțumesc, pentru că nu am avut până acum, pe perioada cât am fost la Guvern, nu am avut o întâlnire nici cu USR, nici cu PNL, după campania electorală. Mi-am propus să vin și să-i cunosc pe mulți dintre deputați. Pe mulți nu-i cunoșteam. A fost o vizită de prim contact din partea mea. Eu le-am spus că intenția mea este să rămân în continuare implicat în viața publică, să continui să promovez valorile, principiile din platforma România 100. Am discutat despre modul de colaborare pe viitor. Am discuții cu mai mulți dintre foștii colaboratori ca în perioada imediat următoare să creăm o structură asociativă, pornind de la platforma România 100, care să fie activă public și care să promoveze în continuare valorile și principiile de acolo. Nu este o fundație, va fi o asociație. Când va fi gata, o să vă anunțăm.”, a declarat Dacian Cioloș, la Palatul Parlamentului.