Attila Korodi: România are nevoie de o forţă politică de dreapta

România are nevoie de o forţă puternică politică de dreapta, care ştie să militeze pentru statul de drept, a declarat sâmbătă liderul deputaţilor UDMR, Attila Korodi, la Congresul PNL pentru alegerea preşedintelui partidului.



"România are nevoie de o forţă puternică politică de dreapta, care ştie să reprezinte în deciziile politice naţionale oamenii de dreapta. Avem nevoie de o forţă politică de dreapta puternică, care ştie să militeze pentru statul de drept, care este foarte bine definit de Consiliul Europei. Democraţia românească are nevoie de PNL ca un partid puternic care, indiferent dacă este la guvernare sau este în opoziţie, să ştie să lupte pentru valorile europene", a spus Attila Korodi.



Liderul deputaţilor Uniunii a subliniat că, UDMR, ca reprezentat politic al unei comunităţi de 1,2 milioane de oameni, va fi totdeauna o platformă politică bazată pe dialog.



"Indiferent dacă în viitor veţi fi în opoziţie sau la guvernare, indiferent dacă noi suntem în opoziţie sau la guvernare, reiterăm crezul nostru. Trebuie să avem un dialog între noi spre binele ţării, spre bunele comunităţilor pe care le reprezentăm, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local", a mai spus Korodi. AGERPRES