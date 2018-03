Bănicioiu: Candidez la funcţia de preşedinte executiv al PSD deoarece sunt aspecte ce mă nemulţumesc

Vicepreşedintele PSD Nicolae Bănicioiu a declarat, joi, că sunt aspecte care îl nemulţumesc în partid şi de aceea candidează la funcţia de preşedinte executiv al formaţiunii.



"Eu nu sunt nici răzvrătit, nici răsculat, eu sunt membru vechi al PSD, (...) nu am fost la alt partid, nu am venit de la alt partid, nu am alte afinităţi. (...) Sunt chestiuni care mă nemulţumesc şi de aceea candidez, ca să spun colegilor mei cum cred eu că ar fi mai bine. Nu vreau acum să spun public şi nu vreau să spăl rufele din partidul nostru în public, dar dacă am nemulţumiri legate de anumiţi colegi din Guvern sau din fostele Guverne PSD le-am spus în partid", a precizat Bănicioiu, la DC News.



El a vorbit de ideea de concurenţă în partid.



"O să candidez la funcţia de preşedinte executiv al PSD şi lucrul acesta nu cred că trebuie nici să sperie pe cineva, nici să creadă cineva că am ceva împotriva unui alt coleg, este o dezbatere de idei şi eu vin în congres cu un proiect. (...) Cred că trebuie să existe o concurenţă între noi, colegii de partid, cum a fost în foarte multe congrese ale PSD-ului, nu e prima oară când la PSD e concurenţă, de asta partidul ăsta e atât de mare şi lumea are încredere în noi, pentru că noi am tratat lucrurile astea întotdeauna cu seriozitate, deci noi nu am venit acolo să spunem ăla, ăla şi ăla sunt pe funcţiile astea (...) trebuie să avem concurenţă", a afirmat Bănicioiu.



Acesta a spus că în 2015 a câştigat împotriva listei de preferaţi. "Eu am câştigat contra acelei liste de preferaţi, se zice şi nu a fost prima oară când s-a întâmplat lucrul acela în PSD. Cred că nici acum nu va fi ultima oară când cineva va candida împotriva vreunor preferinţe. Păi tocmai ăsta e sensul democraţiei - de a-ţi exprima opţiunea în mod neîngrădit, secret şi printr-o procedură transparentă", a arătat Bănicioiu.



Totodată, el a menţionat că nu va părăsi PSD.



"Eu sunt vechi PSD-ist, rămân PSD-ist şi voi fi alături de colegii mei, cei care poate mă doresc plecat nu vor avea această satisfacţie, pentru că nu am de ce să plec şi încontinuu lupt aici şi nu e o luptă, e o datorie, eu aşa o privesc, ca pe o datorie. Nu aleg calea uşoară de a pleca în altă parte sau nu asta e ideea. Ideea e că, dacă am o părere, să-mi conving colegii că părerea mea e bună sau proiectul meu este bun sau dacă nu sunt de acord cu părerile altor colegi să încerc să le îmbunătăţesc punctul de vedere sau să le schimb punctul de vedere, deci, repet, eu sunt PSD-ist pur sânge şi nu cred că poate să-mi spună cineva sau să arunce cineva zvonuri de felul acesta", a adăugat Bănicioiu. AGERPRES