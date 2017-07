Băsescu a vorbit despre marea PROBLEMĂ a Elenei Udrea: „Ar trebui să mai aibă o sută de kilograme în plus”

DIANA OROS

Traian Băsescu a comentat marți, la B1 tv, dezvăluirile procurorului Mihaela Iorga, potrivit cărora aceasta a fost supusă unor presiuni din partea Laurei Codruța Kovesi să o rețină pe Elena Udrea. Mai mult, fostul președinte a declarat că „antipatiile” în astfel de cercuri au legătură inclusiv cu felul în care arată diverse persoane și precizează că dezvăluirile făcute de Iorga arată că Udrea era o țintă.

„Marea problemă a Elenei Udrea este că nu are o sută de kilograme mai mult. Elena Udrea a fost trecută pe lista neagră, și va veni momentul în care voi spune public de ce, de Coldea și de Codruța Kovesi, iar Codruța Kovesi mai are în plus problema că Elena Udrea ar trebui să mai aibă o sută de kilograme în plus, ca și Bica. Poate nu vă vine să credeți, dar și ăsta este parte din adevăr. Și aceste antipatii au o contribuție”, a spus Băsescu.