Băsescu către Sevil Shhaideh: Aveţi o reputaţie impecabilă; nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine

Karina Knapek/Intact Images Traian Basescu Traian Basescu

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, îi solicită premierului propus de PSD, Sevil Shhaideh, să nu accepte funcţia, să nu fie ''parte a unui joc politic'' ce nu îi aparţine.



''Pentru doamna Sevil Shhaideh. Doamnă, recunosc faptul că nu vă cunosc şi dacă până astăzi v-aş fi întâlnit pe stradă n-aş fi ştiut cine sunteţi. Imediat ce am aflat despre nominalizarea dumneavoastră am sunat la Constanţa. Mi-am sunat finii tătari (eu le spun fini, ei îmi spun naşu, dar şi unii şi alţii ştim că la căsătoria lor am fost martori), mi-am sunat cunoştinţe din comunitatea turco-tătară din Constanţa. Toţi au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastră. Aveţi o reputaţie impecabilă. De aceea vă rog nu acceptaţi nominalizarea. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine'', a scris Traian Băsescu, joi, pe pagina sa de Facebook.



În cursul zilei de miercuri, după anunţul preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind propunerea pentru funcţia de prim-ministru - Sevil Shhaideh -, Băsescu a evitat să se pronunţe, precizând că PMP este şi rămâne în opoziţie.



"Nu am (o primă reacţie - n.r.). Noi suntem în opoziţie, noi rămânem în opoziţie. La noi nu are importanţă cine ar fi fost desemnat, suntem în opoziţie, deci oricum nu votăm instalarea Guvernului. (...) Nu o cunosc pe doamna prea bine, doar am auzit câte ceva, (...) dacă o întâlnesc nu ştiu cine e", a declarat Traian Băsescu, la Parlament, întrebat ce părere are despre propunere şi dacă PMP o va susţine în Parlament. AGERPRES