Băsescu: Dacă eu am creat "statul paralel", Dragnea s-a aflat în proximitatea şefilor de instituţii pe care îi acuză

DIANA OROS

Preşedintele PMP, senatorul Traian Băsescu, spune că în varianta în care el ar fi cel care a creat "statul paralel", aşa cum a afirmat liderul PSD, Liviu Dragnea, atunci şeful social-democraţilor este cel care s-a aflat în proximitatea şefilor instituţiilor pe care azi îi acuză.



Băsescu susţine că, timp de 10 ani, în calitate de preşedinte al României, a avut ca obiectiv "consolidarea instituţiilor statului".



"Este greu să găseşti un individ cu un caracter mai mizerabil decât Dragnea. La mitingul de sâmbătă din Piaţa Victoriei, înfiera cu mânie proletară, în faţa a circa 100.000 de naivi aduşi 'pe tabel de prezenţă' din toată ţara, 'statul paralel'. (...) Şi ce să vezi? În epocalul discurs, tixit de perfidie şi minciună, lui Dragnea îi dă prin cap să spună că Băsescu a creat 'statul paralel'. În regulă, o să fiu oricând de acord că, timp de 10 ani, unul din obiectivele mele a fost consolidarea instituţiilor statului. Că uneori aceste instituţii au făcut abuzuri grave, pentru care procurori şi judecători trebuie să răspundă, iarăşi sunt de acord. Că trebuie modificate legi pentru ca abuzurile să nu mai fie posibile, este un alt lucru pe care îl susţin. Dar, dacă eu am creat 'statul paralel' pe care Dragnea vrea să-l distrugă sau să-l supună, este cert că tot Dragnea este cel care a lins cu sârg pe toţi şefii instituţiilor 'statului paralel' pe care azi îi acuză", a scris Băsescu, pe Facebook.



Potrivit liderului PMP, sintagma 'stat paralel' nu are nicio acoperire în realitate.



"Este vorba însă despre procurori, judecători, şefi ai unor instituţii de forţă, protocoale secrete, dosare penale selective etc., iar aici este vorba despre calitatea unor oameni care trebuie să răspundă în faţa legii pentru abuzurile lor şi nu despre instituţii, care, în continuare, trebuie consolidate şi nu distruse", a conchis Băsescu.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la mitingul de sâmbătă din Piaţa Victoriei că, după Traian Băsescu, Klaus Iohannis "păstoreşte" sistemul "statului paralel". AGERPRES