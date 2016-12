Băsescu, despre ameninţări: Nu am făcut niciodată caz; nu mă impresionează astfel de poveşti

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a susţinut, miercuri, referindu-se la ameninţările cu moartea pe care le-ar fi primit Sevil Shhaideh, că nu este impresionat de ''astfel de poveşti''.



"Nu am făcut niciodată caz. Vă pun la dispoziţie telefonul meu mobil cu înregistrări, să vedeţi ameninţări zilnice: că o să ajungi în mormânt, că o să ajungi în coşciug... Nu ştiu cine m-a ameninţat. E un anonim care sună. (...) Asta e viaţa. Nu mă impresionează astfel de poveşti. Am fost ameninţat. La un moment dat sesizam instituţiile, primeam răspunsurile. Într-adevăr, se identificau cei care sunau, unii enervaţi, alţii că atâta minte aveau... Am ajuns să nu le mai iau în considerare", a spus Traian Băsescu, la România TV, întrebat în legătură cu ameninţările pe care Sevil Shhaideh le-ar fi primit.



El a mai susţinut că nu trebuie făcut caz de ameninţări. "La fel cum sună la 112 şi spun că le arde casa sau pun o bombă, la fel sună şi la noi, oamenii politici. Cred că în gama asta trebuie tratate aceste ameninţări. Nu trebuie făcut caz de ele. După părerea mea... (...) Asta este viaţa omului politic din România. Bine că nu avem pistoale la brâu să tragem pe stradă, ca în America", a mai spus Băsescu.



Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a susţinut miercuri că, după anunţul făcut cu o zi în urmă de şeful statului, Klaus Iohannis, care a refuzat propunerea de premier a PSD-ALDE, Sevil Shhaideh "a început să primească foarte multe ameninţări cu moartea".

Sursa - AGERPRES