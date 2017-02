Băsescu, în plen: "Domnilor preşedinţi, nu ştiu cum era pe vapor, dar să ştiţi că acolo nu am întâlnit escroci"

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu şi Liviu Dragnea, au avut, miercuri, un schimb de replici cu fostul şef al statului Traian Băsescu, în plenul reunit, care a stârnit comentarii şi reprize de râs.



După ce l-a numit ''ayatollah'', Dragnea i-a dat cuvântul lui Băsescu pentru a da o replică unui senator PSD.



"Domnule preşedinte, aici se ridică mâna, nu e ca pe vapor", i-a spus Tăriceanu lui Băsescu.



"Domnilor preşedinţi, nu ştiu cum era pe vapor, dar să ştiţi că acolo nu am întâlnit escroci. Acolo, categoria asta de oameni, dacă apucau să se urce pe vapor, nu ştiu dacă erau şi la întoarcere, pe când Parlamentul văd că ţine orice, pe tot mandatul", a replicat Băsescu.



Fostul preşedinte a explicat apoi parlamentarilor că nu există niciun protocol între DNA, parchete şi SRI "aprobat sau sugerat a se face de către CSAT".



"Poate că după ce am plecat s-au extins lucrurile. Treaba voastră ce vorbiţi, dar nu le puneţi în seama mea. În CSAT, dragii mei, a fost domnul preşedinte Tăriceanu patru ani de zile vicepreşedinte al CSAT şi îl puteaţi întreba, a fost colegul dumneavoastră, Victor-Viorel Ponta trei ani şi îl puteaţi întreba să vă dumiriţi că niciodată CSAT nu a aprobat protocoale între SRI şi DNA. Dacă s-au făcut şi eu aş fi curios să văd un asemenea protocol, pentru că este un lucru grav dacă acest lucru s-a întâmplat", a explicat Băsescu, adăugând că toate hotărârile CSAT s-au aflat în mapa premierului şi sunt ''depozitate'' la Guvern.



Preşedintele Senatului i-a reamintit fostului şef al statului că a spus în ''nenumărate rânduri'' că este cel mai bine informat om din ţară.



"Dumneavoastră spuneţi că în CSAT nu s-a aprobat protocol de colaborare între SRI şi DNA, dar dumneavoastră aţi spus în nenumărate rânduri că sunteţi cel mai bine informat om din ţară, toate informaţiile ajung la dumneavoastră. Vă întreb atunci, cum de această informaţie nu a ajuns la dumneavoastră? Ori eraţi cel mai bine informat, ori v-au tras pe sfoară? Trebuie să existe o explicaţie", a punctat Tăriceanu.



Traian Băsescu a arătat că îşi menţine afirmaţiile, dar că a ajuns la concluzia că a ştiut 10% din informaţii.



"O să îmi menţin afirmaţia, am fost cel mai informat om politic, dar am ajuns la concluzia că am ştiut doar 10%. În condiţiile astea, vă daţi seama cât ştiţi cei doi preşedinţi de Camere", a argumentat Băsescu.



"Domnule preşedinte, fiecare cu gaşca lui, dumneavoastră cu serviciile, noi cu cetăţenii", a răspuns Tăriceanu.



"Aşa este, am văzut cât sunteţi cu cetăţenii numai zilele astea prin Piaţa Victoriei (...). Se vede cât sunteţi cu cetăţenii, că toţi v-aţi pitit de frică pentru că vi s-au făcut publice numerele de telefon. De ce fugiţi de cetăţeni? Vorbiţi cu ei la telefon", a venit replica lui Băsescu.



Tăriceanu a spus că pe el îl sună oamenii şi noaptea, iar Băsescu l-a întrebat câţi dintre aceştia îl înjură.



"Să ştiţi că este greu să depăşească numărul celor care vă înjură pe dumneavoastră", i-a spus Tăriceanu, conform Agerpres.

