Băsescu: Iohannis trebuie să se gândească la soluţii pentru a scoate SRI şi DNA din scandal

Fostul şef de stat Traian Băsescu a afirmat, joi seară, că declaraţiile recente ale fostului deputat Sebastian Ghiţă trebuie investigate şi că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să găsească soluţii pentru 'a scoate' SRI şi DNA 'din acest scandal'.



"După părerea mea, în momentul de faţă, s-a ajuns la nivelul la care preşedintele trebuie să se gândească foarte serios la soluţiile pentru a scoate SRI-ul din acest scandal şi DNA-ul. (...) N-o să intru în alte detalii. (...) Când a fugit Omar Hayssam, am chemat toţi şefii şi le-am spus: 'Vedeţi că aveţi fiecare câte o foaie în secretariat, să n-o lăsaţi nescrisă!'. (...) Nu poate s-o revoce pe Kovesi, că are mandat dat prin lege, ceea ce nu e valabil şi pentru Coldea. (...) Mi-e foarte greu să spun cum gândeşte domnul Iohannis în momentul de faţă, dar ceva trebuie să facă", a declarat Băsescu la B1 TV.



Potrivit fostului şef de stat, afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă trebuie investigate.



"Pentru o singură afirmaţie (...) aş merge pe inculparea lor imediată şi poate chiar arestare, dacă într-adevăr l-au şantajat pe prim-ministrul României. Dacă nu e o minciună a lui Sebastian Ghiţă şi e o realitate că l-au şantajat pe Victor Ponta legat de vizita în SUA, aici nu e decât o soluţie: arestarea! (...) În primul rând, trebuie confirmată", a subliniat Băsescu.



Fostul preşedinte a mai precizat că el l-a delegat pe Ponta, în 2014, să reprezinte România la Adunarea Generală a ONU, care a avut loc în SUA.



"Eu îmi aduc aminte că l-am delegat să reprezinte România în 2014 la Adunarea Generală ONU. (...) Deci, nu văd cum putea să-i oprească Coldea, cum putea să-l şantajeze, că el avea mandat de la mine. (...) Nu cred că şi-ar fi permis Coldea să îl şantajeze pe premier în condiţiile în care ştia că Maior e naşul lui Ponta şi că au o relaţie foarte bună. Aici este şi riscul pe care eu mi l-am asumat, numind şef de servicii din Opoziţie", a adăugat Băsescu.



Fostul deputat Sebastian Ghiţă susţine, într-o nouă înregistrare difuzată joi de România TV, că generalul Florian Coldea de la SRI l-a şantajat pe Victor Ponta pe vremea când acesta era premier pentru a propune numirea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror şef al DNA.



"Ce nu s-a spus public până acum e faptul că Victor Ponta a fost şantajat pentru a o numi pe Laura Codruţa Kovesi. Practic, în faţa mea, Florian Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Laura Codruţa Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programată în America, pentru a se întâlni cu Biden sau cu Obama, va fi anulată. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus că anunţul cu privire la anularea vizitei va fi făcut în apropierea alegerilor prezidenţiale, iar chestiunea aceasta îl va distruge", a afirmat Ghiţă.



Fostul deputat mai susţine că a fost direct implicat în numirea Laurei Codruţa Kovesi la şefia DNA prin prisma legăturilor pe care le avea cu Florian Coldea şi cu Elena Udrea.