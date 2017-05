Băsescu: Mulţumesc lui Dumnezeu că Dragnea şi PSD s-au dezis de problema graţierii; o susţin independent

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, miercuri, că PSD şi Liviu Dragnea s-au dezis de problema graţierii şi acest lucru îi va permite lui să o susţină de pe poziţii independente, menţionând că România are nevoie de o graţiere largă.



"În ceea ce mă priveşte, mulţumesc lui Dumnezeu că Dragnea cu tot cu PSD s-au dezis de problema graţierii, pentru că asta îmi va permite să o susţin de pe poziţii independente pentru că România are nevoie de o graţiere. O poziţie de politician care înţelege care este situaţia din sistemul nostru de justiţie, din sistemul penitenciar şi mai ales care înţelege să contribuie la repararea unor erori care s-au făcut odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal", a afirmat Traian Băsescu, la Consiliul Executiv Naţional al PMP.



Băsescu a spus că Liviu Dragnea "s-a lansat într-un show public de proastă calitate".



"Dragnea, ca la ordonanţa 13, s-a lansat într-un show public de proastă calitate. Deci presa dezbătuse, cu două săptămâni înainte erau amendamentele lui Nicolae, iar Dragnea s-a făcut că le-a aflat abia după ce au ieşit oamenii în stradă. Încă nu am văzut un politician mai ridicol decât acest şmecheraş de Teleorman. E la fel ca la ordonanţa de urgenţă nr. 13, el n-a ştiut. Tocmai era în America se întâlnea cu Trump. Aceeaşi tehnică, dacă vă aduceţi aminte se întâmpla şi cu Ponta, era pe undeva prin Africa de sud când cu marea revoluţie din Parlament marţea neagră", a susţinut Traian Băsescu.



Potrivit lui Băsescu, legea graţierii va ajunge la Camera Deputaţilor în forma Guvernului şi PMP trebuie să voteze pentru respingerea ei.



"Vreau să ştiţi care este mesajul proiectului de lege a graţierii aşa cum o să ajungă la Camera Deputaţilor, în forma în care a fost trimis de Guvern. Mesajul cifric este următorul: dacă această lege trece şi prin Camera Deputaţilor în forma trimisă de Guvern, aşa cum a cerut ayatolahul de la PSD, efectul ei este următorul: 433 de oameni vor fi eliberaţi, 589 vor avea pedepsele reduse cu 3 ani, vor fi eliberaţi 9 minori şi o persoană peste 70 de ani. Deci 1.032 de oameni, din care 433 vor fi eliberaţi, iar celorlalţi li se vor reduce pedepsele. Cine sunt ei? Hoţi", a susţinut Băsescu.



Traian Băsescu a spus că Liviu Dragnea vrea să-şi elibereze "omologii" şi "prietenii".



"Dragnea vrea să-şi elibereze omologii de tip ferma de porci, domeniul de vânătoare sau Teldrum. (...) Îi eliberează pe cei care au furat din case, care au violat domicilii, care au furat din curtea vecinului, în mod deosebit îi eliberează pe cei cu degete subţiri care fură din genţi şi poşetele femeilor din autobuze, îi eliberează pe cei care fură din societăţi comerciale. Asta eliberează Dragnea, îşi eliberează partenerii. În schimb, cu mânie proletară, vrea să stea medicii, profesorii, funcţionarii, deci oamenii cu pregătire superioară trebuie să rămână în puşcărie", a mai susţinut liderul PMP.



El a subliniat că cei care vor fi eliberaţi se vor întoarce în puşcării în 6-7-8 luni, pe când un medic sau un profesor acuzat de luare de mită este recuperabil pentru societate.



Traian Băsescu a afirmat că, în opinia sa, România are nevoie de o graţiere largă.



"Eu văd aşa, o graţiere largă, care să ţină cont, în primul rând, de categoriile care pot fi recuperate pentru societate, o nouă lege a executării pedepselor care să valorifice, pe timpul perioadei de detenţie, capacitatea şi pregătirea profesională a celor încarceraţi", a spus Băsescu.



El a adăugat că trebuie făcute şi modificări la Codul Penal, toate formând un pachet care să ducă la soluţionarea problemei din penitenciare.



"Numai graţierea nu este o soluţie singură, cum nici executarea pedepselor nu este o soluţie singură, ci un pachet la care specialiştii să lucreze. (...) susţin o graţiere largă care să aibă în vedere în primul rând recuperarea oamenilor care pot fi reintegraţi, recuperarea banilor. Spuneţi-mi şi mie ce face Dragnea cu cei 433 de hoţi pe care vrea să-i elibereze imediat. Dă vreunul banii înapoi?", a mai spus Băsescu. AGERPRES