Băsescu: Problema mare a sistemului judiciar ţine de calitatea umană a magistraţilor

Preşedintele PMP, senatorul Traian Băsescu, afirmă că nu a greşit consolidând independenţa procurorilor şi judecătorilor în timpul mandatelor sale de şef al statului şi adaugă, pentru cei care-i reproşează că el a creat un sistem de justiţie care comite abuzuri, că "problema mare" este "calitatea umană a magistraţilor".



"Încă îmi este proaspătă în minte lupta incredibilă cu politicienii pentru a proteja justiţia, pentru a-i proteja pe judecători şi procurori de influenţa politicului. Am mizat pe ei, pe procurori şi judecători, fără niciun compromis cu partidele sau cu oamenii politici. M-a costat două suspendări, dar a meritat. Am pus un pilon solid al independenţei justiţiei, al statului de drept", a scris Traian Băsescu, marţi seară, pe Facebook.



El adaugă că nu a cerut nimic în schimb magistraţilor.



"Nu le-am cerut nimic în schimb, nici să-mi fie recunoscători, nici să-mi fie loiali, nici să facă dosare adversarilor politici, nici să salveze sau să condamne pe cineva. Nu le-am cerut nimic niciodată nici pentru familia mea. Şi sunt convins că am procedat corect. La fel aş face şi acum, fiind convins că acesta este comportamentul corect al unui preşedinte", spune liderul PMP.



Băsescu adaugă că, de doi ani şi jumătate, de când şi-a încheiat mandatul de şef al statului, a vorbit cu mulţi oameni de afaceri sau politicieni a căror imagine a fost "distrusă" de procurori, înainte de a fi judecaţi, sau cu avocaţi care reclamă diverse abuzuri ale procurorilor.



El menţionează, în completarea afirmaţiilor sale, că a văzut, zilele trecute, "poziţiile procurorului general, Augustin Lazăr, şi ale procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, pline de ură şi ameninţătoare, dar şi de dezinformare şi manipulare prin pronunţare de jumătăţi de adevăr, legat de nevoia modificărilor Codului penal şi a Codului de procedură penală".



"Dar cel mai îngrozitor lucru pe care îl aflu din discuţiile cu oameni de afaceri, politicieni şi avocaţi este acela că dosarele lor sau ale altora sunt falsificate prin denunţuri obţinute prin presiune de unii procurori corupţi sau însetaţi de gloria condamnării unor politicieni importanţi sau a unor oameni de afaceri cunoscuţi. Toţi cei cu care în discuţii private mă abordează pe subiectul justiţiei sau a propriului lor dosar îmi reproşează că eu am creat acest sistem, zic ei, opresiv. La aceste acuzaţii, răspunsul meu este unul singur: nu am greşit consolidând independenţa procurorilor şi judecătorilor. Şi acum aş face la fel", subliniază Băsescu.



Preşedintele PMP completează că "problema mare a sistemului de justiţie este calitatea umană a magistraţilor".



"La fel ca la politicieni, problema magistraţilor este dacă sunt corecţi ca oameni, dacă ştiu sau nu carte, dacă sunt sau nu corupţi, dacă sunt sau nu şantajabili. Din păcate, unii dintre ei, şi nu foarte puţini, au aceste tare", mai spune el.



Băsescu conchide cu un mesaj către procurorul general, căruia îi transmite că nu are de ce se teme de verificarea averii sale.



"În rest, domnule procuror general, eu nu mă tem de verificarea averii mele după 45 de ani de muncă", conchide liderul PMP. AGERPRES