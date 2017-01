Băsescu: PMP e singurul partid în istoria Parlamentului care nu are niciun loc în comisiile SRI şi SIE

PMP nu are niciun loc în comisiile parlamentare de control al SRI şi, respectiv, al SIE, a declarat, duminică, preşedintele PMP Traian Băsescu.



"Ieri birourile au repartizat parlamentarii în cele două comisii SRI şi SIE. PMP e singurul partid în istoria Parlamentului care nu are niciun loc nici în comisia SRI şi nici în comisia SIE. Le-a fost frică să nu mă aflu acolo. Dar eu sunt sătul, numai acolo nu m-aş duce, sincer să fiu", a spus Traian Băsescu, la B1Tv.



"Au făcut o mizerie cât casa, au pus PSD plus ALDE ca să le dea coeficient mare (în comisii - n.r.)", a adăugat Băsescu.



Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţă comună, pentru a constitui comisiile parlamentare de control SRI si SIE. www.agerpres.ro