Băsescu: PMP va da semnături pentru moţiunea de cenzură a PNL

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat miercuri că parlamentarii partidului nu sunt "în remorca" PNL, dar vor susţine cu semnături moţiunea de cenzură iniţiată de liberali.



"Vreau să se înţeleagă foarte bine: nu suntem în remorca PNL, dar PMP va da semnături pentru moţiunea de cenzură", a afirmat Băsescu.



Liderul PMP a precizat că va semna şi el moţiunea de cenzură.



Băsescu a emis, totodată, o opinie legată de "subiectul multdiscutat - abuzul în serviciu". "Este clar că definiţia abuzului în serviciu din actualul Cod penal trebuie adusă la exigenţele pe care le-a fixat Curtea Constituţională. Adică, abuzul în serviciu să fie definit de o încălcare voită a legii, altfel rămânem într-o zonă a arbitrariului", a spus Băsescu.



El a adăugat că a stat în "expectativă" pe subiectul ordonanţei de modificare a Codurilor, întrucât este "în incompatibilitate". "Are (Ioana Băsescu - n.r.) o acuzaţie de instigare la abuz în serviciu, chiar dacă eu o văd nedreaptă, sunt în incompatibilitate. Şi, din acest motiv, am refuzat să abordez subiectul", a susţinut Băsescu.



El a precizat că PMP nu este de acord cu fixarea limitei de sumă până la care abuzul în serviciu nu mai este penal.



"În realitate, abuzul în serviciu trebuie să meargă pe definiţia din Convenţia de luptă împotriva corupţiei de la New York, Convenţie care a fost adoptată în legislaţia română în anul 2004. (...) De asemenea, în Codul penal trebuie să se ţină cont şi de recomandarea Comisiei de la Veneţia care atenţionează că în unele state definiţia abuzului în serviciu poate fi utilizată abuziv. Deci, trebuie găsită o definiţie inteligentă, corectă şi care să respecte o realitate în Codul penal", a menţionat Băsescu.



Preşedintele PMP şi-a exprimat părerea că graţierea propusă de Guvern prin lege trebuia, mai degrabă, adoptată prin OUG.



"Dacă era ceva de adoptat prin OUG, era graţiere şi nu modificarea Codului penal. (...) Trimisă în Parlament va avea un traseu destul de lung, de două-trei luni de zile. În acest interval, infractori specializaţi pot acţiona deliberat să comită fraude pentru că ştiu că la sfârşitul procesului parlamentar fapta va fi graţiată", a declarat Băsescu.



În context, el a dat, ca exemplu, "decretele de graţiere de pe vremuri" care "se dădeau peste noapte şi a doua zi se afla, pentru a preveni utilizarea de către infractori specializaţi a articolelor din Codul penal care urma să fie graţiate în comiterea de infracţiuni despre care infractorii ştiau că nu vor fi pedepsiţi". AGERPRES