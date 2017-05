Băsescu spune că legea grațierii ar trebui retrasă de Guvern

Karina Knapek/Intact Images

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat luni că proiectul legii graţierii unor pedepse nu trebuie să fie trimis la Comisia juridică, ci retras de Guvern pentru că nu îşi atinge obiectivele pentru care a fost propus.



"Vă spun sincer că această lege nu are ce căuta nici măcar la comisie. Ea trebuie retrasă de Guvern. Este atât de prost făcută, încât obiectivul pe care îl realizează este să elibereze, estimez eu în forma în care este acum, hoţi din domicilii, din curţi, din autobuze, din societăţi comerciale, iar pe de altă parte să ţină în continuare încarceraţi medici, profesori. Nu mă refer la politicieni, pentru ei e Legea 78, care le dă un regim special, dar cred că, conceptual, proiectul de lege este greşit. Ar fi o buna idee pentru Guvern dacă ar retrage legea sau noi am vota-o şi am respinge-o şi o lege a graţierii să vină ştiind obiectivele. (...) Ne scrie ministrul acolo că vrea diminuarea populaţiei din penitenciare. Îmi pare rău. Nu o va face, pentru că acea categorie care vrea să o graţieze cu preponderenţă se va întoarce tot acolo în maxim 6 luni, în schimb oameni care sunt recuperabili pentru societate - medici, profesori - rămân în penitenciare", a spus Băsescu în plenul Senatului.



Plenul Senatului a decis, luni, cu 61 de voturi "pentru", 41 "împotrivă" şi şapte abţineri, retrimiterea la Comisia juridică a proiectului de lege privind graţierea unor pedepse, pentru o săptămână. AGERPRES