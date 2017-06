Borza, după excluderea din ALDE: Tăriceanu va rămâne singur să stingă lumina

Foto: DIANA OROS Remus Borza Remus Borza

Deputatul Remus Borza, exclus din ALDE după ce a votat împotriva adoptării moţiunii de cenzură, susţine că liderul formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu, "va rămâne singur să stingă lumina" dacă va continua "să excludă din partid, în medie, câte un parlamentar indezirabil pe lună".



"Am luat act de decizia Biroului Politic Executiv de excludere a subsemnatului din ALDE. Primesc această hotărâre cu regret şi îngrijorare. Nu în ceea ce mă priveşte, ci în ceea ce priveşte viitorul acestei construcţii politice, ALDE. Este descalificant şi dezonorant pentru un partid ce se pretinde liberal să sancţioneze delictul de opinie cu excluderea, marginalizarea şi ostracizarea celor care nu respectă 'disciplina de partid', celor care nu se supun necondiţionat conducătorului mult iubit, celor care refuză să facă parte din cooperativă. Dacă dl Tăriceanu va continua să excludă din partid, în medie, câte un parlamentar indezirabil pe lună, în curând va rămâne singur să stingă lumina la ALDE", a afirmat Remus Borza, într-un comunicat transmis luni AGERPRES.



Parlamentarul şi-a explicat votul la moţiunea de cenzură prin faptul că a optat pentru "stabilitate socială şi responsabilitate politică".



"Alţi colegi au înţeles să dea satisfacţie unor lideri răniţi în orgoliul propriu de emanciparea, percepţia publică şi evoluţia unui premier care începea să devină o ameninţare pentru sforarii partidelor care l-au propulsat. Evident, există multă laşitate în politica românească, multe complicităţi de tip mafiot, vulnerabilităţi şi nevoi pe care cei ce se consideră atotştiutori şi atotputernici se pricep atât de bine să le exploateze. Eu nu înţeleg să fiu sluga nimănui, cu atât mai puţin a unui preşedinte de partid. Eu am un singur stăpân: Poporul Român. Asta trebuie să înţeleagă toţi parlamentarii, prin raportare la art. 69 din Constituţie, că noi suntem în serviciul poporului şi nu în serviciul conducătorilor. Printr-o astfel de conduită vom reda încrederea, prestigiul şi onoarea instituţiei fundamentale a unei naţiuni - Parlamentul", a precizat Borza.



În opinia sa, toate partidele tradiţionale româneşti se confruntă cu "un deficit de democraţie".



"Probabil nu au învăţat nimic din lecţia franceză, după cum nu au învăţat nimic nici din episodul 'Colectiv'. Românii au nevoie de o clasă politică onestă, naţională, asumată şi vizionară, care să reformeze statul, instituţiile şi marile sisteme publice, fie că vorbim de administraţie, învăţământ, sănătate etc. O clasă politică care să dea dovadă de pragmatism şi eficienţă în lupta cu birocraţia, corupţia, evaziunea fiscală şi excluziunea socială. Am demonstrat că există viaţă şi după insolvenţă. Va exista viaţă politică, în ceea ce mă priveşte, şi după ALDE", a spus Borza, conform comunicatului.



Biroul Politic Central al ALDE a decis, cu majoritate, excluderea din partid a lui Remus Borza, după ce acesta a votat împotriva demiterii Guvernului Grindeanu la moţiunea de cenzură, a anunţat, luni, liderul formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu. AGERPRES