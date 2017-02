Bugetele SRR, SRTV şi CNA, avizate favorabil de Comisiile parlamentare de cultură

Comisiile de cultură reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, proiectele de buget pe anul 2017 ale Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), Societăţii Române de Televiziune (SRTV) şi al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA).



Proiectul de buget al SRR pe 2017 a fost votat cu 16 voturi "pentru" şi 2 "împotrivă", al SRTV cu 15 voturi "pentru", în timp ce proiectul de buget al CNA a fost votat cu 14 voturi "pentru" şi unul împotrivă".



SRR are alocată suma de 383.000 mii lei pentru cheltuieli curente (în creştere cu 98,61% faţă de 2016), din care pentru titlul Bunuri şi servicii 13.730 mii lei (- 91,69%), iar pentru titlul Alte transferuri are alocaţi 369.270 mii lei.



SRTv are alocată pentru cheltuieli curente suma de 950.000 mii lei (+687,83% faţă de 2016), din care pentru titlul Bunuri şi servicii 5.713 mii lei (-94,95%), iar pentru titlul Alte transferuri suma de 944.287 mii lei.



Bugetul propus pentru CNA în 2017 este de 9.548 mii lei, acelaşi cu cel din 2016. Pentru cheltuieli curente este alocată suma de 9.323 mii lei (+0,01%), din care cheltuieli de personal 8.128 mii lei, iar Bunuri şi servicii 1.183 mii lei (+0,08%). Pentru cheltuielile de capital, suma alocată scade cu 0,44% faţă de 2016.



Preşedintele SRR a subliniat că instituţia pe care o conduce îşi va desfăşura activitatea în anul 2017 la confluenţa a trei legi: Legea 500 a finanţelor publice, Legea 41 privind organizarea SRR şi Legea bugetului de stat.



"Se finanţa din taxă, lucrurile s-au schimbat, nu este bine. Este extrem de important ca în execuţia bugetară a lui 2017 şi în continuare să rămână foarte limpede pentru toată lumea că pilotul după care funcţionează acest serviciu public este Legea 41. (...) Este foarte important pentru noi să avem garanţia că putem continua proiectele începute şi care şi-au demonstrat succesul utilitatea şi audienţa nu doar pe radio, ci şi în off air. (...) În proiectul de buget pentru radio sunt mai importante vorbele decât cifrele. Cele care explică şi fac precizări vizavi de cine guvernează ce act normativ guvernează acest serviciu public(...). Nu banii sunt importanţi în momentul acesta. Radioul public este performant şi eficient şi ne vom descurca chiar dacă bugetul a scăzut", a spus Miculescu. AGERPRES