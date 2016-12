Buşoi: Dragnea şi apropiaţii săi inventează o conspiraţie împotriva PSD

Cristian Bușoi Marin Raica/Intact Images Marin Raica/Intact Images

Prim-vicepreşedintele PNL Cristian Buşoi afirmă că social-democraţii şi apropiaţi acestora inventează o conspiraţie împotriva lor.



"Disperaţi că se văd nevoiţi să renunţe la o propunere nepotrivită, Liviu Dragnea şi apropiaţii săi inventează o conspiraţie împotriva PSD. Primul pas l-a făcut Călin Popescu-Tăriceanu, prin aşa-zisele dezvăluiri de la întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis. Apoi, doamna Vasilescu inventează o conversaţie pe care ar fi avut-o cu mine despre desemnarea premierului. Nu am purtat niciun dialog cu doamna Vasilescu în timpul campaniei, altul decât în timpul unei dezbateri la Antena 3, în faţa a sute de mii de telespectatori, şi în pauză, în prezenţa tuturor celor din platou. Am spus public ceea ce domnul preşedinte Iohannis anunţase deja: că nu va numi o persoană cu condamnări penale, căreia oricum legea îi interzicea să fie membru al Guvernului", a scris, miercuri, Buşoi pe Facebook.



El subliniază că orice altă afirmaţie despre spusele sale reprezintă o minciună şi o dezinformare cu bună ştiinţă din partea PSD.



"Social-democraţii pozează acum în victimă politică. Nu are nimeni nimic cu ideea ca PSD să guverneze, dacă respectă legea. Atât şi nimic mai mult", conchide liberalul.



Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, susţine că PNL a fost relaxat în campania electorală, întrucât ştia că preşedintele Klaus Iohannis nu va nominaliza un premier de la PSD, indiferent de scorul electoral.



"Lăsaţi filmele de spionaj şi toate aberaţiile aruncate zilele acestea în spaţiul public! Pentru mine a fost relevantă discuţia cu Cristian Buşoi din campania electorală: "Uitaţi de nominalizarea PSD la funcţia de premier, chiar dacă câştigaţi alegerile. Iohannis nu va nominaliza un PSD-ist, indiferent de scor!" De asta a fost PNL atât de relaxat în campanie... Acum e clar, nu?", a scris, marţi seară, Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook. AGERPRES