Buşoi spune vrea să recâştige către PNL o parte din electoratul lui Iohannis

DIANA OROS

Cristian Buşoi, candidat pentru funcţia de preşedinte al PNL la Congresul din 17 iunie, spune că programul său politic are în vedere recâştigarea de către liberali a unei părţi din electoratul care l-a sprijinit pe preşedintele Klaus Iohannis.



''Cunosc foarte bine PNL. Sunt în partid de la vârsta de 18 ani. Am pornit de la organizaţia de tineret şi am ajuns în a doua poziţie în PNL, cea de secretar general interimar, reprezentând PNL cu eficienţă, cu rezultate, cu foarte mult bun simţ şi cu foarte multă muncă în Parlamentul României, în Parlamentul European şi în acel mandat scurt de preşedinte al CNAS. Vin cu un program care vrea să recâştige către PNL o parte din electoratul care l-a sprijinit pe Klaus Iohannis, de exemplu, care a ieşit în stradă împotriva PSD, dar care nu a mai venit alături de PNL la sfârşitul anului trecut, la alegerile parlamentare'', a declarat Buşoi.



El a spus că are în atenţie electoratul tânăr şi cel din mediul urban, care are aşteptări şi exigenţe mult mai mari faţă de clasa politică şi faţă de PNL.



''Cred că se poate uita cu interes către un partid condus de o persoană tânără, serioasă, care vine cu proiecte, care vine cu anumită consistenţă, care munceşte şi care are ca strategie să facă acestui partid imaginea unui partid consistent, serios, cu un profil foarte serios de partid de centru dreapta'', a punctat Buşoi.



În opinia sa, liderul PNL trebuie să fie o persoană capabilă să coaguleze în jurul său colegi care au demonstrat eficienţă în activitatea politică, primari de mari municipii, preşedinţi de CJ, parlamentari foarte eficienţi, preşedinţi de filiale cu foarte bune rezultate. ''Împreună să ia decizii pragmatice, eficiente şi să ducă PNL spre victorie''.



Preşedintele PNL Brăila, Alexandru Dănăilă, a declarat, că o decizie privind susţinerea unui candidat la şefia liberalilor se va lua într-o şedinţă statutară şi că în luarea hotărârii vor fi respectate ''anumite principii''.



''Filiala Brăila îşi va stabili susţinerea pentru candidatul la funcţia de preşedinte într-o şedinţă statutară, aşa cum suntem obligaţi să facem. Eu îmi doresc ca organizaţia să susţină un candidat care să poată implementa şi transmite o politică coerentă la nivelul partidului, de sus şi până jos. Lucru acesta ne-a lipsit şi efectele s-au simţit la noi, în Brăila, într-un mod nefast. Îmi doresc ca viitorul preşedinte al PNL să poată transmite chestiuni care se vor şi realiza şi să-şi asume, în limita posibilităţilor, lucrurile pe care şi le propune. Ne interesează ca în viitoarea echipă, pe cât este posibil, Brăila să fie reprezentată (...) astfel încât să nu mai existe disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte transmiterea mesajelor de la Bucureşti la Brăila'', a precizat Dănăilă.



Secretarul general interimar al PNL, Cristian Buşoi, s-a aflat duminică într-o vizită de lucru în Brăila, unde a participat la validarea candidaturii la funcţia de primar a lui Victor Doagă.



Victor Doagă candidează la alegerile din 11 iunie la Primăria comunei Viziru.