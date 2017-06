Buşoi: Susţinerea lui Crin Antonescu mă motivează şi mă obligă; sper ca la congres PNL să dea semnalul schimbării

Dragos Stoica/Intact Images

Europarlamentarul Cristian Buşoi, candidat la funcţia de preşedinte al PNL, a afirmat marţi, la Craiova, că susţinerea pe care o are în această competiţie din partea lui Crin Antonescu îl motivează şi îl obligă, pentru că fostul lider al partidului este în continuare apreciat de foarte mulţi liberali.



"Pentru mine, susţinerea lui Crin Antonescu a fost foarte importantă, pentru că este un om politic respectat şi iubit de foarte mulţi dintre membrii PNL şi, cel mai important lucru, nu are o pasiune politică imediată în interiorul PNL, ci pur şi simplu, detaşat fiind poate de lupta noastră internă, cu argumente a spus public care i se pare soluţia cea mai potrivită în acest moment pentru viitorul PNL. Şi mă motivează, mă încurajează foarte tare şi mă obligă foarte tare susţinerea domniei sale", a declarat Buşoi în cadrul unei conferinţe de presă.



Cristian Buşoi a adăugat că nu se pune problema ca fostul preşedinte să fie cooptat în vreo echipă de conducere, pentru că nu-şi doreşte acest lucru, însă crede că "experienţa şi sfatul lui Crin Antonescu pot fi utile viitorului PNL, aşa cum foarte importante sunt şi experienţa şi sfatul altor lideri foşti preşedinţi ai PNL".



Buşoi a mai spus că momentul congresului PNL va fi unul foarte important pentru partid şi şi-a exprimat speranţa ca semnalul pe care îl vor da liberalii electoratului să fie cel al schimbării şi împrospătării.



"Săptămâna cealaltă va fi un moment foarte important pentru PNL, cel al alegerii unui preşedinte şi mai mult decât atât, al alegerii unei moţiuni şi a unui proiect pentru viitorul unui partid pentru următorii patru ani de zile. Este semnalul pe care îl vom da electoratului săptămâna viitoare, sper să fie cel al unei schimbări, al unei împrospătări, al unei atitudini mult mai serioase, mult mai consistente, mult mai consecvente faţă de ceea ce spunem în acţiunea şi în comunicarea pe care trebuie să o facă PNL după acest congres. (...) Am convingerea că, după congres, PNL va merge pe soluţia pe care o propun eu pentru viitorul său", a afirmat Buşoi.



Cristian Buşoi s-a aflat marţi la Craiova, pentru a-l susţine în campania electorală pe candidatul liberal la funcţia de primar al municipiului, senatorul Mario Ovidiu Oprea, precum şi pentru a se întâlni cu colegii din organizaţia Dolj, cărora le-a prezentat moţiunea cu care candidează la preşedinţia partidului - "PNL-partidul viitorului". Potrivit lui Buşoi, prezentările de moţiune se vor încheia la sfârşitul acestei săptămâni, iar pentru rămâne în cursă, un candidat trebuie să aibă acordul a cel puţin 10 filiale, o filială putându-şi da acordul pentru mai mult de o moţiune. AGERPRES