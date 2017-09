Camera Deputaților și-a ales Biroul permanent

Camera Deputaţilor şi-a desemnat, vineri, membrii noului Birou permanent.



PSD va avea în conducerea Camerei trei vicepreşedinţi: Florin Iordache, Petru Gabriel Vlase, Carmen-Ileana Mihalcescu; doi secretari: Georgian Pop, Ioana Bran şi un chestor - Mircea-Gheorghe Drăghici.



PNL va avea o funcţie de vicepreşedinte - Ben-Oni Ardelean şi una de secretar - Cristian Buican.



USR va fi reprezentat în Bp de Ionuţ Moşteanu - secretar. UDMR are un post de chestor - Dénes Seres, la fel şi ALDE - Andrei Dominic Gerea. Grupul minorităţilor va deţine, de asemenea, o funcţie de chestor prin Dragoş Zisopol.



Preşedintele Camerei Deputaţilor este Liviu Dragnea.



În această sesiune, liderii grupurilor parlamentare vor fi: Ioan Munteanu - PSD, Raluca Turcan - PNL, Cristian Seidler - USR, Korodi Attila - UDMR, Varujan Vosganian - ALDE, Eugen Tomac - PMP şi Varujan Pambuccian - grupul minorităţilor naţionale.



Votul a fost nominal pe listă.



În timpul dezbaterilor, liderul grupului PMP Eugen Tomac a criticat faptul că PMP nu mai are un loc un Biroul permanent, arătând că i se pare inexplicabil acest lucru şi "o nedreptate". El a spus că este vorba de "trocuri murdare în spatele uşilor închise", menţionând că PMP are mai mulţi deputaţi ca ALDE, care deţine un loc de chestor în conducerea Camerei.



Liderul grupului PSD Ioan Munteanu a spus că la începutul fiecărei sesiuni se face din nou algoritmul pentru Biroul permanent, iar grupul minorităţilor a solicitat întemeiat să-i revină un post.



Liderul grupului ALDE Varujan Vosganian a afirmat că "se fac trimiteri nemeritate'' la partidul său.



"ALDE şi PMP avem câte 24 de parlamentari la ambele Camere. Grupul PMP din Senat are un membru acolo, grupul ALDE are un membru aici la Cameră", a explicat Vosganian, arătând că soluţia găsită este corectă.



Liderul grupului minorităţilor Varujan Pambuccian a precizat că nu a cerut nimic de la nimeni, iar această funcţie din Biroul permanent i se cuvenea grupului.



Preşedintele Camerei Liviu Dragnea a menţionat că liderii de grup s-au întâlnit şi au negociat această formulă.

AGERPRES