Carmen Dan: Am stabilit cu directorul SRI că nivelul de comunicare ar trebui să se facă la un eşalon corespunzător

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri că, ulterior protestului din Piaţa Victoriei soldat cu violenţe, a avut o discuţie cu directorul Serviciului Român de Informaţii (SRI), Eduard Hellvig, cu care a stabilit că "nivelul de comunicare ar trebui să se facă la un eşalon corespunzător".



Ministrul de Interne a amintit că informaţiile care au fost primite la acel moment au venit de la SRI printr-un SMS.



"Acel SMS însemna un schimb operativ de informaţii şi nu era decât cu caracter general. Această situaţie o putea analiza oricine care cunoştea că în apropierea Pieţei Victoriei se desfăşurau două activităţi sportive. Este un aspect pe care l-am luat şi noi în calcul în cadrul şedinţei operative pe care am desfăşurat-o dimineaţă la sediul ministerului. Atât conţinea acest mesaj", a afirmat ministrul, la Palatul Parlamentului.



Potrivit ministrului, jandarmii au procedat corect. "Noi am luat toate măsurile şi din punctul meu de vedere jandarmii au procedat corect. Sunt întrebată de ce nu s-au folosit mai agresiv mijloacele din dotarea jandarmilor. Nu cred că asta este abordarea pe care trebuie să o avem. Noi i-am urmărit îndeaproape pe cei care au plecat din sălile unde s-au ţinut competiţiile sportive. Aceştia nu au plecat ca un grup organizat, au plecat individual ca orice participant la acea demonstraţie paşnică", a susţinut aceasta.



Ea a arătat că situaţia va fi analizată. "Nu dau vina pe nimeni, spun că e o situaţie care trebuie analizată. Eu cu domnul director Hellvig am avut o discuţie ulterioară şi am stabilit că nivelul de comunicare ar trebui să se facă la un eşalon corespunzător", a menţionat ministrul. AGERPRES