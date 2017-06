Carmen Dan: Grindeanu, o păpuşă cu cheiţă în spatele căreia se află cel care se vrea adevăratul premier, Victor Ponta

Premierul Sorin Grindeanu este doar o păpusă a cărei cheiţă se întoarce periodic, în spatele cheiţei fiind "cel care se vrea adevăratul premier, respectiv Victor Ponta", a afirmat ministrul demisionar de Interne, Carmen Dan.



Ea a susţinut că premierul "ar fi trebuit să dea dovadă măcar moral că înţelege gravitatea acestei situaţii".



"Era un cu totul alt om, acum are o problemă care ţine mai mult de dereglarea unor mecanisme. Este doar o păpuşă a cărei cheiţă se întoarce periodic. În spatele cheiţei se află cel care se vrea adevăratul premier, Victor Ponta. (...) Ar fi trebuit să dea dovadă măcar moral că înţelege gravitatea acestei situaţii. Este foarte hotărât să conducă un Guvern alcătuit din propria lui persoană şi cu încă un tânăr exuberant. Nu are cum să constituie un guvern legitim. (...) În prezent este premierul nimănui", a declarat Carmen Dan, la România TV.



De asemenea, ea a susţinut că situaţia actuală se datorează unui "plan stabilit dinainte, premeditat".



Întrebată cum comentează faptul că a fost sunată de către secretarul general al Guvernului, care a felicitat-o pentru că era la minister, ea a opinat că, ''din noua calitate pe care o are, domnul Ponta a vrut să arate că este un om corect''.



''Nu o să mă bucur ca o fetiţă că m-a sunat domnul Ponta. (...) A vrut să arate că şi-a luat în serios responsabilităţile în SGG", a adăugat Carmen Dan.



Aceasta a mai spus, referindu-se la trimiterea demisiei sale şi a lui Sevil Shhaideh preşedintelui Klaus Iohannis, că premierul le-a considerat un obstacol către succesul pe care îl anticipează şi pe care nu îl va obţine.



" În calculul său (al premierului Sorin Grindeanu - n.r.), eu şi Sevil ocupăm două poziţii importante către succesul pe care îl anticipează şi pe care nu-l va obţine. Ceea ce se întâmplă acum nu mai are nimic de-a face cu moralitatea. Au considerat că noi reprezentam un obstacol", a conchis Carmen Dan. AGERPRES