Carmen Dan: Superiorii direcţi ai celor care nu-şi îndeplinesc atribuţiile trebuie să îşi asume erorile

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţine că superiorii direcţi ai celor care nu-şi îndeplinesc atribuţiile de serviciu trebuie să iasă personal cu explicaţii în faţa publicului, să îşi asume erorile sau abaterile şi să suporte consecinţele.



"Domnule Raeţchi, nu sunt aici pentru a-mi da demisia atunci când un poliţist judiciar dintr-o oricare secţie de poliţie din România nu-şi duce la îndeplinire sarcinile pe care le are conform fişei postului. Vă asigur că nici nu voi lăsa lucrurile aşa, într-o notă discretă, însă e cazul ca de acum înainte superiorii direcţi ai celor care nu-şi îndeplinesc atribuţiile de serviciu să iasă personal cu explicaţii în faţa publicului, să îşi asume erorile sau abaterile şi să suporte consecinţele", a scris Carmen Dan, sâmbătă, pe Facebook.



Ea a adăugat că, deşi situaţiile traversate în mandatul său de ministru de Interne, nu au fost de natură să destabilizeze siguranţa românilor, i s-a cerut demisia "de câteva zeci de ori, din diverse motive, plauzibile sau nu", de cele mai multe ori din partea unor adversari politici.



"Fie că am angajat oameni cu experienţă, dar pensionari, la cabinetul meu (aşa cum au făcut-o şi alţi miniştri înaintea mea şi la fel cum regăsim şi la cabinetele altor demnitari ai statului), fie că, din păcate, au avut loc tragedii, fie că infrastructura rutieră nu permite să ajungem rezonabil dintr-un punct în altul al ţării, fie că a durat o zi întreagă salvarea unei vieţi de copil căzut într-un puţ, fie că mi-am dorit să le transmit unor elevi de gimnaziu părerea mea ca mamă şi ca om responsabil că jocurile pe calculator nu sunt întotdeauna utile sau, pur şi simplu, pentru că sunt din Teleorman - pentru toate aceste lucruri mi s-a cerut să demisionez, dar lucrurile astea mă întăresc", a afirmat ministrul.



Carmen Dan a spus că se află la MAI pentru a îndrepta greşelile sau erorile din sistemul de ordine şi siguranţă publică, dar şi pentru a sancţiona abaterile, indiferent de gradul sau funcţia celui care greşeşte.



Deputatul liberal Ovidiu Raeţchi afirma, pe 11 august, că ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar trebui să demisioneze după ce subordonaţii săi l-au "pierdut" de sub supraveghere pe omul de afaceri Avraham Morgenstern, care era judecat pentru evaziune fiscală sub control judiciar şi nu se mai prezentase din 8 mai la Poliţie. Pe 11 august, Morgenstern a fost condamnat în primă instanţă la 12 ani de închisoare.



"În orice stat unde există responsabilitatea funcţiei publice, doamna Carmen Dan, ministrul de Interne, ar trebui să demisioneze după ce subordonaţii săi l-au 'pierdut' de sub supraveghere pe omul de afaceri Avraham Morgenstern, partenerul de afaceri al lui Radu Mazăre, coleg apropiat - ce coincidenţă! - cu doamna Carmen Dan. Iresponsabilitatea dovedită de poliţiştii care asigurau controlul judiciar - şi care practic au facilitat fuga lui Morgenstern prin pasivitatea lor - implică un eşec al sistemului păstorit de Carmen Dan în ansamblu. În orice situaţie de gen, un ministru răspunde în solidar cu cei care au greşit - nu încearcă să scape mimând anchete şi pedepse exemplare", a scris Raeţchi, vineri, pe Facebook. AGERPRES