Cât de tare se clatină scaunul lui Augustin Lazăr

DIANA OROS

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a sesizat Inspecția Judiciară în legătură cu refuzul procurorului general, Augustin Lazăr, de a furniza Parlamentului documente despre ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009. Decizia ministrului Justiției a fost luată după ce a avut o discuție prin telefon cu Augustin Lazăr, procurorul general fiind plecat în concediu.

Potrivit ministrului Justiției, procurorul general Augustin Lazăr nu ar fi trebuit să se adreseze CSM pentru a afla dacă trebuie sau nu să transmită documente comisiei parlamentare care anchetează cina cea de taină din sufrageria Generalului Oprea. De asemenea, Tudorel Toader va sesiza Inspecția Judiciară pentru a analiza conduita pozitivă sau negativă a procurorului general în ceea ce priveşte refuzul de a trimite documente comisiei de anchetă, arătându-se totodată supărat că acesta a plecat în concediu înainte de a purta o discuție pe această temă. „Am convingerea că procurorul general îşi cunoaşte atribuţiunile de serviciu şi nu cred că este cazul ca domnia să întrebe CSM-ul dacă să furnizeze sau nu respectivele documente. Voi vorbi cu dânsul (n.r. Augustin Lazăr), voi vedea ce răspunsuri furnizează, dacă îl voi găsi, apoi voi sesiza Inspecţia Judiciară. Nu cred, şi o spun cu toată convingerea şi ştiinţa mea de drept penal, că procurorul general trebuie să întrebe CSM ce să facă, ce să nu facă într-o anumită cauză”, a explicat ministrul Justiției.

Pentru această declarație, deputatul PSD Liviu Pleșoianu l-a criticat în termeni duri pe ministrul Justiției. „Atât de mult FUGE domnul Tudorel Toader de propriile responsabilități, încât cu greu ar putea fi ajuns din urmă chiar și de un sprinter experimentat. Tudorel Toader – acest Usain Bolt (care aleargă invers) al Justiției românești, atletul absolut al fugii de decizii...”, a scris pe Facebook social-democratul.

Întâlnire cu sindicatele din penitenciare

Tudorel Toader a avut o discuție, ieri, cu reprezentanții sindicatelor din penitenciare, cărora le-a dat asigurări că proiectul de majorare cu 15% a salariilor va fi gata săptămâna viitoare. Conform președintelui Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu, ministrul Justiției va promova un memorandum privind suplimentarea posturilor din sistem. De asemenea, acesta a adăugat că în urma discuției s-au înțeles și cu privire la modificarea statutului. „Am mai convenit pe statut, știți că am tot cerut unele modificări pe statut, pe partea de protecție a personalului, am cerut și schimbarea denumirii - că noi ne numim funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare - și am cerut să mergem după modelul italian care are instituția denumită Poliția penitenciară, adică să avem și noi o imagine, un statut și o identitate profesională”, a declarat Dumitrașcu.