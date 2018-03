Cătălin Ivan: S-a sinucis cel mai mare partid din România

Europarlamentarul Cătălin Ivan susţine că nu a urmărit "aşa-zisul Congres al PSD", dar sâmbătă a fost o zi "foarte tristă", în care s-a sinucis cel mai mare partid din România, adăugând că s-a ajuns aici "din cauza ticăloşiei lui Dragnea", dar şi a "laşităţii şi oportunismului celorlalţi".

Cătălin Ivan a postat pe Facebook o reacţie la modul în care s-a desfăşurat Congresul extraordinar al PSD.

"Recunosc că nu am urmărit aşa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atâtea bătălii duse pentru partid, astăzi a fost o zi foarte tristă. Cu toată tristeţea pe care mi-o dă să văd cum s-a sinucis cel mai mare partid din România, observ că absolut tot ce le-am zis colegilor de partid în ultimii trei ani s-a împlinit. Nu sunt ghicitor în stele, dar am preferat să-mi asum riscuri şi să spun când lucrurile mergeau prost în partid, în speranţa că se puteau repara înainte să fie foarte târziu. Acum este prea târziu. Am ajuns aici din cauza ticăloşiei lui Dragnea, este adevărat, dar şi din cauza laşităţii şi oportunismului celorlalţi", a scris Cătălin Ivan pe pagina sa de Facebook. AGERPRES