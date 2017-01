Ce spune Cioloş după întâlnirea cu Nicuşor Dan

Dan Marinescu/Intact Images

Fostul premier Dacian Cioloş s-a întâlnit, joi, la Palatul Parlamentului, cu parlamentari ai grupului USR.

Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, joi, dupa o intalnire cu parlamentarii USR si liderul Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, ca va pune bazele "unei asociatii active", "o structura asociativa, pornind de la platforma Romania 100, care sa activeze public si sa promozveze valorile de acolo". Ciolos a adaugat ca se afla in cautarea celei mai bune modalitati de "a fi eficient in viata publica" si a subliniat ca asociatia pe care o va infiinta nu este gandita pentru a fi transformata in partid politic. Fostul premier spune ca va avea discutii cu PNL si USR, formatiunile care l-au sustinut in campania electorala: "Daca o sa consider ca e potrivita inscrierea intr-un partid, iau in calcul", scriu jurnaliştii de la hotnews.ro.



Discuţiile au loc cu uşile închise şi, potrivit unor surse, acestea ar viza crearea unui ONG, care să nu fie un partid politic, ''pentru a nu diviza şi mai mult dreapta pe scena politică''.



Potrivit aceloraşi surse, ONG-ul ar urma să pună la dispoziţie materiale şi specialişti care pot ajuta la ''munca de opoziţie'' şi care, alături de foşti miniştri, să aplice o serie de proiecte. AGERPRES