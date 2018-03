Ce spune Dragnea despre candidatul PSD la prezidențiale. Avertisment pentru Călin Popescu Tăriceanu

Partidul Social Democrat are o strategie pentru alegerile prezidenţiale din 2019, dar încă nu şi-a stabilit candidatul, a anunţat, luni seară, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



El a declarat, într-o emisiune la România TV, că numele candidatului social-democrat pentru Cotroceni nu va fi făcut cunoscut, pentru că "este mult prea devreme".



"Nu am stabilit asta. PSD are o strategie pentru Cotroceni, dar încă nu şi-a stabilit candidatul, pentru că eu nu vreau să stabilim candidatul de acum. Pur şi simplu. Strategie pentru prezidenţiale, pentru europarlamentare, pentru alegerile locale şi parlamentare normal că avem. E mult prea devreme", a afirmat Dragnea.

"Ditamai partidul cum să nu aibă candidat la preşedinţie PSD-ul. Nu vom avea candidat din afara PSD. Nu e normal aşa ceva, cred eu", a anunţat Dragnea în direct la România TV.



Întrebat dacă va candida în cazul în care partidul i-o va cere, Dragnea a răspuns: "Să ajungem acolo. Să fim sănătoşi". AGERPRES