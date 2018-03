Ce spune Dragnea despre nemulțumiții din partid

Foto: Karina Knapek

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, legat de nemulţumirile exprimate de unii membri PSD în privinţa candidaturilor la Congresul din 10 martie, că nu ştie cât de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine să se gândească şi la partid.



"Dacă mi-aduc aminte, tot dumnealor susţineau şi susţin în continuare ideea de democraţie internă. Unul dintre principiile fundamentale este votul. În Comitetul Executiv s-a aprobat printr-un vot covârşitor această decizie. Eu le spun foarte simplu, neştiind ce au depus, dacă au depus şi pentru ce au depus, ce funcţii, că în Comitetul Executiv de mâine se aprobă orice dosar de candidatură sau se respinge, pentru că asta este procedura utilizată de acest partid. Nu ştiu cât de bine le face lor acest scandal exagerat, dar cred că ar fi bine să se gândească şi la partidul de care zic că sunt foarte preocupaţi", a spus Dragnea, întrebat în legătură cu nemulţumirile exprimate de unii lideri potrivit cărora nu sunt lăsaţi să candideze.



El a precizat că nu este sigur că cei care şi-au depus candidatura nu pot candida. "Mâine va decide Comitetul Executiv Naţional. Din câte am înţeles au o problemă că nu au reuşit să găsească susţinere la organizaţiile din care fac parte. Această prevedere a fost adoptată în Comitetul Executiv de luni în unanimitate. Eu m-am abţinut, spunându-le că pot apărea probleme. Opinia majoritară a fost că, dacă un candidat nu reuşeşte să găsească susţinere măcar în organizaţia din care face parte, nu este în regulă, dar vom discuta mâine", a adăugat Dragnea.



Întrebat în legătură cu acuzaţiile potrivit cărora acest Congres a fost organizat să-i îndepărteze pe cei care nu-i sunt alături, Dragnea a răspuns: "Este o minciună, dar eu m-am hotărât să vorbesc mai multe după Congres, pentru că nu vreau să influenţez votul şi nu vreau să mă acuze cineva că am spus lucruri care le-ar putea afecta şansele la alegeri".



El a spus că nu se gândeşte la sancţionarea celor nemulţumiri, ci doar la "lămuriri".



În privinţa candidaturilor ultimul cuvânt îl are Comitetul Executiv Naţional de vineri, a conchis Dragnea. AGERPRES