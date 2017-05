Ce spune Grindeanu despre schimbarea brandului turistic al României

Oaia nu poate să fie brandul turistic al României, pentru că, până în anul 2020, acesta este reprezentat de o frunză, a afirmat, marţi, premierul Sorin Grindeanu.



Întrebat dacă împărtăşeşte punctul de vedere al ministrului Agriculturii, Petre Daea, că "oaia este o statuie vie" şi ar trebui să fie brandul turistic al României, Sorin Grindeanu a răspuns: "Nu poate să fie brandul turistic al României, pentru că până în 2020, (...) pe fonduri europene, când s-au făcut această siglă şi acest brand, e o frunză. Discutabilă şi alegerea din urmă cu câţiva ani (...) Am discutat cu domnul ministru Dobre de mai multe ori azi să văd despre ce e vorba, n-am văzut neapărat declaraţia domnului Daea, care nu e la Turism, e la Agricultură (...). Sigur, agricultura are legătura cu oaia. Dar ceea ce (...) a fost important a fost clarificarea pe care i-am cerut-o domnului ministru Dobre legat de acest subiect", citează Agerpres.



Şeful Executivului a precizat că ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a spus că discuţia din comitetul de promovare a României a vizat "promovarea unor lucruri foarte cunoscute", precum Dracula şi Mioriţa, şi nu "schimbarea frunzei".



"Discuţia pe care a avut-o în acel comitet de promovare a României, nu de schimbare a siglei sau a frunzei, ca să fiu mai clar, ci de promovare a României şi prin promovarea unor lucruri foarte cunoscute, cum ar fi Dracula, Mioriţa şi aşa mai departe. De aici şi până la schimbarea siglei, eu zic că e cale lungă şi am văzut că domnul ministru Dobre a clarificat într-o declaraţie acest subiect", a mai afirmat Grindeanu.