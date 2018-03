Ce spune Klaus Iohannis despre Sebastian Ghiță după întâlnirea cu președintele Vucic

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că omologul său sârb, Aleksandar Vucic, i-a spus că în privinţa lui Sebastian Ghiţă "lucrurile sunt pe făgaşul normal", iar "instanţele deliberează".



Întrebat dacă a discutat cu omologul sârb, aflat în vizită oficială la Bucureşti, despre situaţia fostului deputat Sebastian Ghiţă şi despre eventuale soluţii pentru a grăbi procesul de extrădare a acestuia în România, având în vedere că este cercetat în mai multe dosare, preşedintele Iohannis a răspuns: "Nu am discutat, dar pe urmă am aflat că vreţi să întrebaţi aşa ceva şi l-am întrebat pe domnul preşedinte, care mi-a spus că nu ştie, dar, cu siguranţă, lucrurile sunt pe făgaşul normal, instanţele deliberează şi se va da un verdict în această chestiune. Mai mult nu a putut să îmi spună, mai mult nu ştiu nici eu. Nici nu cred că este treaba preşedinţilor, personal, să se ocupe de cei care fug de justiţia românească".



La rândul său, preşedintele Serbiei a afirmat că nu are multe date în legătură cu situaţia lui Sebastian Ghiţă, precizând că autorităţile în domeniu din ţara sa se ocupă de această chestiune.



"Eu nu am prea multe date în acest sens, dar organele juridice se ocupă de această chestiune. Când domnul preşedinte mi-a pus această întrebare, am transmis-o mai departe ministrului Justiţiei din Serbia, astfel că noi vom primi în cursul acestei zile răspuns la această întrebare a dumneavoastră", a precizat Vucic. AGERPRES