Ce spune Tăriceanu despre viitorul premier

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că în actuala situaţie premierul viitorului Guvern va fi, mai degrabă, un administrator, aşa cum ar fi trebuit să fie şi premierii Grindeanu şi Tudose.

"Poate era bine să fii discutat acest lucru de la început şi cu ceilalţi doi premieri. Noi suntem într-o situaţie nefirească în care a trebuit altcineva (n.r. decât preşedintele partidului care a câştigat alegerile - Liviu Dragnea) să fie prim-ministru. Ce rol trebuie să îndeplinească acest prim-ministru? Şi este valabil şi pentru alegerea pe care noi am făcut-o în momentul de faţă (n.r. Viorica Dăncilă) Vreau să spun lucrul acesta ca lucrurile să fie clare de la bun început, să ştim fiecare pe ce poziţie ne aflăm. Premierul viitorului Guvern va fi, mai degrabă, cum trebuiau să fie şi cei anteriori, şi trebuiau să înţeleagă această chestiune, un fel de administrator. Şi nu o spun cu niciun fel de conotaţie peiorativă. El primeşte un mandat de la majoritatea parlamentară să ducă la îndeplinire programul de guvernare pe care parlamentarii şi partidele aflate în spate îl susţin. El nu este acolo ales de cetăţeni, nu a participat la alegeri pentru a a avea legitimitatea să conducă Guvernul. (...) Nu e guvernul lui. Guvernul este expresia majorităţii pe care o avem în Parlament bazată pe coaliţia formată de PSD şi ALDE", a spus Tăriceanu luni seara la Antena 3.

Tăriceanu a explicat că premierul actual trebuie să ducă la îndeplinire nişte angajamente asumate de PSD şi ALDE.

"Deci nu e un premier care să aibă marja de manevră pe care o are poate în alte situaţii un premier într-o democraţie parlamentară, din cauza situaţiei particulare în care ne aflăm. El trebuie să ducă la îndeplinire nişte angajamente pe care noi ni le-am luat în campania electorală şi care au fost validate prin vot de cetăţeni. Nu este un concurs de frumuseţe în partid. Nu este cine e mai tare, cine e mai influent. Trebuie să îşi asume acest rol şi să ştie de la bun început care este rolul pe care îl va avea de îndeplinit şi care este un rol de maximă responsabilitate. Ducerea la îndeplinire a angajamentelor pe care noi ni le-am luat nu este o acţiune printre altele, este una foarte serioasă", a adăugat Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a subliniat că premierul desemnat Viorica Dăncilă i-a făcut o impresie "foarte bună".

"Cât de bun este un prim-ministru nu poate să facă treaba singur. Doamna Dăncilă are o experienţă de europarlamentar, am stat de vorbă cu domnia sa, o cunosc destul de puţin, dar din discuţia pe care am avut-o mi-a făcut o impresie foarte bună. Contează foarte mult echipa cu care va fi înconjurată. Echipa însemnând miniştri (...) şi consilieri", a punctat Tăriceanu. AGERPRES