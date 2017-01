Cine este Andreea Păstârnac, propusă ministru pentru Românii de Pretutindeni

Andreea Păstârnac s-a născut la 24 septembrie 1967, la Braşov.



A absolvit Facultatea de Filologie, la Universitatea Bucureşti (1990) şi a făcut studii aprofundate de masterat în domeniile: limba şi literatura ebraică şi relaţii internaţionale (Orientul Apropiat), la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel (1995). A mai absolvit un curs de perfecţionare în domeniul relaţiilor externe, la Academia Diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe (1994) şi un curs de perfecţionare în domeniul problematicii Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe, Israel (2003), potrivit site-ului mae.ro.



Are şi experienţă academică, fiind asistent la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, Catedra de Limbi Orientale (1991-1993), profesor invitat, la Universitatea Tel Aviv - cursul de limbă şi civilizaţie română (1996-2001), profesor invitat la Universitatea Bucureşti, Centrul de masterat de studii ebraice (2001-2005).



În cadrul Ministerului Afacerilor Externe a ocupat poziţii de: ataşat la Direcţia Relaţii cu Românii din Afara Graniţelor, Direcţia Orientul Apropiat (1993); ataşat cultural, cu probleme de diaspora la Ambasada României la Tel Aviv (1995-2001); secretar III şi secretar II la Direcţia Orientul Apropiat şi Africa (1997-2001); director-adjunct la Direcţia Orientul Apropiat şi Africa (2002); director-adjunct la Direcţia Orientul Apropiat, Africa, Asia-Pacific (2003); secretar I (2003); director la Direcţia Orientul Apropiat, Africa, Asia (febr. 2004); director la Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa (2005).



A fost responsabil cu pregătirea candidaturii şi participarea la negocieri pentru acceptarea României în Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (2001-2005) şi responsabil pentru pregătirea participării României la Parteneriatul Euromediteranean (2002-2005).



Din 2006 până în 2011, a fost ambasador al României în Cipru, iar în septembrie 2013 a devenit ambasador al României în Israel.AGERPRES