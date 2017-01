Cine este Pavel Năstase, propus ministru al Educaţiei Naţionale

Dragos Stoica/Intact Images Pavel Nastase Pavel Nastase

Profesorul universitar doctor Pavel Năstase s-a născut la 6 decembrie 1951.



A absolvit Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE, 1975), devenind doctor în ştiinţe, specializarea Calcul economic şi cibernetică economică (1986) tot la ASE. În 1989 a mai absolvit Facultatea de Matematică la Universitatea din Bucureşti (1989). A efectuat mai multe cursuri şi specializări: curs de management internaţional la Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse, Franţa (1992); perfecţionare în domeniul sistemelor expert pentru Contabilitate, Managementul cunoştinţelor, Tehnologia aplicaţiilor Web, Tehnologia Bazelor de Date, E-learning, Managementul electronic al documentelor la Universitatea Dauphine (Franţa), Universitatea din Orléans (Franţa), Universitatea din Geneva (Elveţia), Universitatea din Reading (Anglia), Universitatea din Amsterdam (Olanda), Universitatea Columbia (SUA), Universitatea Sapientza (Roma I) (începând cu 1997), potrivit CV-ului de pe site-ul ASE.



A desfăşurat activitate academică fiind: asistent (1980-1991), lector (1991-1993), conferenţiar (1993-1996), profesor universitar (1996-prezent) la Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE. Din 1997 este conducător de doctorat în domeniul Contabilitate, specializarea Informatică de Gestiune, iar din 2005 este coordonator a două programe de masterat internaţionale. A fost prodecan (1996-2000), decan (2000-2008) al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, ASE, prorector responsabil cu Tehnologia Informaţiei şi Comunicării al ASE (2008- 2012).



A lucrat ca analist programator la Centrul de Prelucrare Automată a Datelor şi Consultanţă (CPADC) din cadrul CEPECA (1975-1980).



În domeniul managementului evaluării calităţii învăţământului superior a deţinut funcţia de preşedinte al comisiei de ştiinţe economice 2 din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) (2006-2009), iar în 2010 a devenit director al Departamentului de Acreditare din cadrul ARACIS.



Este membru şi are funcţii în mai multe asociaţii internaţionale de management educaţional şi ştiinţific.



A publicat peste 60 de articole/studii în reviste de specialitate şi peste 28 de cărţi şi cursuri universitare.



Este expert contabil CECCAR (Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din Romania), auditor financiar CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), membru al asociaţiei profesionale ISACA (Information Systems Audit and Control Association), membru şi vicepreşedinte al asociaţiei academice şi profesionale IAAER (International Association for Accounting Education and Research), membru al AFER (Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România), expert evaluator ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).



În perioada februarie 2012 - februarie 2016 a fost rector al ASE, iar în ianuarie 2016, Pavel Năstase a fost ales preşedinte al Senatului Universitar al ASE pentru mandatul 2016-2020.