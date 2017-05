Cioloş: Am explicat românilor de ce deficitul a fost depăşit prin măsuri populiste adoptate de guvernarea PSD-ALDE

Christian Silva/Intact Images

Fostul premier Dacian Cioloş afirmă că a explicat, deja, românilor de ce deficitul bugetar a fost depăşit prin "măsuri populiste" adoptate anul acesta de guvernarea PSD-ALDE şi, ca atare, nu are ce să-i explice preşedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe acest subiect, în replică la o serie de afirmaţii ale preşedintelui PSD, Liviu Dragnea.



"Văd că cineva care are azi toate frâiele puterii, dar şi responsabilitatea acestora, îmi cere să-i explic domnului Juncker cum stă treaba cu deficitul bugetar din România anului 2017. Nu am ce să-i explic eu domnului Juncker. Am explicat deja românilor de ce deficitul a fost depăşit prin măsuri populiste adoptate anul acesta de guvernarea PSD-ALDE. Adevărata problemă e că neputinţa aceasta a domnului Dragnea de a explica fenomene economice, în ciuda unor decizii de cheltuieli anunţate triumfalist, se va traduce prin pierderi ce se vor simţi în buzunarul românilor. Pentru că există riscul major ca ceea ce dă acum cu o mână să trebuiască luat mai târziu cu două, tocmai din cauza iresponsabilităţii", a scris Dacian Cioloş pagina sa de Facebook.



Deficitul de 3% nu va fi depăşit, a afirmat marţi preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul social-democraţilor Liviu Dragnea precizând că semnalele date în acest sens de Comisia Europeană sunt "profund incorecte".



Întrebat dacă va exista un răspuns pe acest subiect din partea României, Dragnea a răspuns că "e posibil".



El a adăugat că pe tema în discuţie poate vorbi preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu fostul premier Dacian Cioloş. "Asta domnul Juncker poate să vorbească cu domnul Cioloş foarte bine, că se întâlnesc foarte des", a spus Dragnea. AGERPRES