Cîţu (PNL): Dragnea nu e prea informat, Comisia Europeană foloseşte aceeaşi măsură pentru toată lumea

enatorul PNL Florin Cîţu, vicepreşedinte al Comisiei pentru buget finanţe, a susţinut luni că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu este informat atunci când susţine că Europa vorbeşte pe două voci despre disciplina financiară.



"Din păcate, domnul Dragnea nu este prea informat. Comisia Europeană a lucrat cu aceeaşi măsură cu România şi în 2008 şi în 2009 şi în 2010, când am depăşit deficitul bugetar, alături de Italia, Spania, Germania, Franţa. Acele ţări, de atunci, au făcut toate eforturile şi au redus deficitul bugetar. Germania este pe surplus de vreo doi ani de zile, Franţa este cu un deficit de sub 3% şi aşa mai departe. România a urmat planul făcut cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar până în 2015 şi, după aceea, am început să deraiem şi în continuare vedem că vom deraia. Deci mai multă informare pentru domnul Dragnea: Comisia Europeană foloseşte aceeaşi măsură pentru toată lumea, noi suntem cei care deviem de la un program agreat, de la un pact fiscal semnat cu Comisia Europeană. Noi l-am semnat şi noi deraiem de la el", a spus Cîţu, la Senat.



El a vorbit despre avertismentul Comisiei Europene privind corecţia deficitului bugetar pe care trebuie să o facă România în acest an.



"Astăzi Comisia Europeană tocmai ne-a avertizat că va trebui să facem o corecţie a deficitului bugetar în 2017. În primele trei luni a trebuit să tăiem din investiţii, acestea au ajuns la minimul istoric doar pentru a avea un surplus bugetar aşa de formă. Acum adăugăm legea salarizării unitare care pune la deficitul bugetar cam 0,4%-0,5% din PIB în cel mai simplu mod. Trebuie să ne întrebăm de unde va mai tăia acest Guvern pentru a răspunde avertismentului Comisiei Europene. Va fi un avertisment oficial, va fi o cerere oficială de la Comisia Europeana de corectare a deficitului bugetar către obiectivul pe termen mediu (...) care este de sub 1%. De anul trecut am depăşit acest obiectiv, anul acesta vom depăşi în continuare", a precizat Cîţu.



Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, consideră că în Europa se vorbeşte 'pe două voci' despre disciplina financiară, deoarece în cazul României, spre deosebire de alte ţări, se vorbeşte din nou despre austeritate într-un moment în care ţara noastră înregistrează cea mai mare creştere economică din UE.



"În Europa se vorbeşte pe două voci despre disciplina financiară. Când Franţa sau Spania depăşesc pragul de deficit de 3% nu se supără nimeni. Când România are cea mai mare creştere economică din UE, ni se vorbeşte din nou despre austeritate, pe baza unor aprecieri mai mult sau mai puţin exacte. Eu cred că regulile trebuie să fie la fel pentru toţi. Salariile românilor sunt de 2-3-4 ori mai mici decât ale europenilor. E necesar să le mărim pentru a stopa plecarea tinerilor din ţară", a scris luni Dragnea, pe Facebook.



Comisia Europeană a adresat României un avertisment cu privire la existenţa unei abateri semnificative în 2016 de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu şi îndeamnă Consiliul sa adopte o recomandare prin care să i se impună României să ia măsurile necesare în 2017 în vederea corectării. AGERPRES